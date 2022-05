TikTok podzieli się z twórcami przychodami z reklam. Nareszcie!

TikTok zapłaci twórcom za wyświetlanie reklam obok ich filmów

Aby pomóc markom być na bieżąco z rozrywką i kulturą na TikTok, z radością przedstawiamy TikTok Pulse, nowe rozwiązanie w zakresie reklamy kontekstowej, które pozwala reklamodawcom umieszczać ich marki obok najważniejszych treści w kanale For You Feed. TikTok Pulse został zaprojektowany tak, aby dać markom narzędzia i kontrolę, które pozwolą im być częścią tych codziennych momentów i trendów, które angażują społeczność. Marketerzy szukają dziś możliwości, aby być na bieżąco z istotnymi wydarzeniami kulturalnymi. Naszym celem jest stworzenie kreatywnych narzędzi, dzięki którym marki będą mogły być odkrywane i nawiązywać kontakty z szerszą społecznością. TikTok Pulse umieszcza marki w samym sercu społeczności TikTok, wraz z trendowymi treściami, które napędzają rozmowy i działania.

TikTok poinformował o planach wdrożenia nowych opcji monetyzacji treści udostępnianych na platformie. Okazuje się, że już wkrótce twórcy będą otrzymywać część przychodów z reklam wyświetlanych przy konkretnych materiałach. Do programu będzie trzeba się najpierw jednak zakwalifikować i spełnić kilka kluczowych warunków.Nie da się ukryć, że TikTok to obecnie najpopularniejsza platforma społecznościowa na świecie i trudno sobie wyobrazić, by użytkownicy zaczęli nagle z niej odchodzić. Tego samego nie mogą zapewne powiedzieć twórcy, którzy od dawna narzekają na praktyczny brak możliwości czerpania korzyści finansowych ze swojej internetowej działalności. Jedynym rozwiązaniem jest branie udziału w reklamach i tworzenie klipów sponsorowanych. Istnieje także specjalny fundusz dla influencerów, lecz nie jest on dostępny w naszym kraju.Na horyzoncie pojawił się jednak właśnie– zupełnie nowy program mający zachęcić popularniejszych twórców do częstszego nagrywania. Na samym początku planowane jest objęcie nim 4 procent wszystkich filmów na platformie. To właśnie obok nich pojawiać się będą reklamy, z których. Warto jednak zaznaczyć, że programem objęte zostaną wyłącznie konta posiadające co najmniej 100 000 obserwujących.Jak możemy wyczytać w oficjalnym oświadczeniu Mamy więc do czynienia z podobnym rozwiązaniem jak na YouTube (55 procent przychodów z reklam trafia do influencerów, lecz oczywiście stawki w Polsce są o wiele niższe), lecz nieco bardziej „ekskluzywnym". Na razie dostęp do TikTok Pulse otrzymają twórcy w Stanach Zjednoczonych – jesienią tego roku zasięg programu zostanie jednak rozszerzony o kolejne rynki.Przy okazji podzielono się informacjami dla reklamodawców.poprzez pojawienie się jej obok najbardziej angażujących treści (tu mowa oczywiście o aspekcie pojawiania się reklam obok 4% wszystkich filmów). Poza tym partnerzy będą mieli dostęp do 12 kategorii Pulse – sami wybiorą czy reklamy mają pojawiać się obok treści o sporym znaczeniu kulturowym czy np. obok materiałów dotyczących różnego rodzaju beauty hacków czy gotowania.Sam koncept prezentuje się dosyć ciekawie – pokazuje bowiem, że TikTok zdaje sobie sprawę, że powoli trzeba zachęcać twórców do tworzenia filmów za pomocą pieniędzy. Zapewne w przyszłości doczekamy się kolejnych opcji monetyzacji. Pozostaje uzbroić się w cierpliwość.