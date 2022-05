Polacy nie szanują influencerów i youtuberów. Ranking poważanych zawodów 2022

Niżej w rankingu upaść się nie da.

Najbardziej poważane zawody wśród Polaków

Wielkie korporacje muszą bardzo poważnie zastanowić się nad sposobem reklamowania swoich produktów. Sugeruje to druga edycja badania przeprowadzonego przez SW Research, dotyczącego społecznie poważanych zawodów. Jak się okazuje najgorzej postrzeganym zawodem wcale nie jest polityk. Palmę pierwszeństwa dzierży... influencer. Tak, influencer, czyli osoba, która przynajmniej teoretycznie powinna inspirować innych do działania.SW Research swoje najnowsze badanie przeprowadziło za pomocą ankiet online na reprezentatywnej grupie 1014 Polaków. Ankietę przeprowadzono 27 i 28 kwietnia, co czyni wszystkie poniższe dane niezwykle świeżymi.Można powiedzieć, że najbardziej szanowane zawody nie zmieniają się. Na pierwszym miejscu jest, cieszący się uznaniem aż 81 procent ankietowanych, a na drugim miejscu plasuje sięz poszanowaniem 80 procent pytanych. Podium zamykaz wynikiem 72 procent, a tuż za nim jest, zawód znajdujący poważanie u 70 procent badanych.Oto czołówka najbardziej cenionych zawodów - w nawiasie podano różnicę względem ubiegłorocznego badania.