Rosjanie pozwali Apple. Wściekli się o wyłączenie jednej z usług

Rosjanie tęsknią za tym, co dobre.

Rosjanie pozywają Apple

Suma odszkodowania może ulec zmianie

Przed tym jak Apple zawiesiło sprzedaż sprzętu z Rosji w ramach sankcji nakładanych na ten kraj w związku z jego agresją wojskową w Ukrainie, firma odcięła obywateli tego kraju od płatności Apple Pay . Podczas gdy rząd Federacji Rosyjskiej robi dobrą minę do złej gry twierdząc, że nie potrzebuje zachodnich technologii, Rosjanie mają odmienne zdanie. Dowiedzieliśmy się właśnie, że skierowali oni pozew przeciwko gigantowi z Cupertino, domagając się 1,28 miliona dolarów (ponad 4,3 mln złotych) odszkodowania.Jedna z rosyjskich kancelarii prawnych przekazała w piątek, że złożyła pozew przeciwko amerykańskiemu gigantowi technologicznemu Apple. Widnieje w nim żądanie zadośćuczynienia w wysokości żądając 90 milionów rubli dla konsumentów dotkniętych wycofaniem przez Apple usług płatniczych z Rosji. Powód? Rosjanie zakupili urządzenia z działającą usługą i mogliby wybrać inny sprzęt, gdyby wiedzieli, że ta nie będzie działać.Firma prawnicza Chernyshov, Lukoyanov & Partners poinformowała, że Apple naruszyło prawa rosyjskich konsumentów po tym, 1 marca wyłączono usługę Apple Pay w smartfonach w odpowiedzi na atak Rosji na Ukrainę. Kwota odszkodowania ma zadośćuczynić "krzywdom moralnym" wyrządzonym mieszkańcom Rosji. W pozwie widnieje stanowcze żądanie przywrócenia usługi.Kancelaria podaje, że decyzja Apple o wstrzymaniu usług Apple Pay w Rosji ograniczyła funkcjonalność urządzeń sprzedawanych na lokalnym rynku, tym samym obniżając ich wartość, co według rosyjskiego prawa jest niesprawiedliwe i dyskryminujące.Łączna kwota wnioskowanego odszkodowania może wzrosnąć, ponieważ kancelaria nadal zaprasza kolejnych powodów do przyłączenia się do pozwu zbiorowego.Ta sama kancelaria prowadzi podobną sprawę przeciwko firmie Netflix , która w marcu zawiesiła swoją usługę w Rosji.Źródło: Reuters