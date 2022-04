Wysyłka na Allegro Lokalnie za darmo. Jest jeden warunek

Promocja związana z Allegro Smart!.

Allegro Smart! na Allegro Lokalnie

Program Allegro Smart! to rozwiązanie stworzone z myślą o osobach często robiących zakupy na najpopularniejszej do tego przeznaczonej polskiej platformie internetowej. Cena Allegro Smart! nie jest wygórowana. Usługa Allegro Smart! kosztuje 49 złotych przy płatności za 12 miesięcy lub 10,99 złotych przy płatności za 1 miesiąc. Od teraz do końca czerwca jej zakup stanie się jeszcze bardziej opłacalny, bowiem darmowe wysyłki obejmą również ogłoszenia na Allegro Lokalnie.Allegro poinformowało, że od 28 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku osoby korzystające z usługi Allegro Smart! będą mogły skorzystać z darmowej dostawy na Allegro Lokalnie. Kupujący zrobią zakupy bez limitu z darmową dostawą i wysyłką do Paczkomatów przy zakupie za minimum 40 złotych od jednego sprzedającego.Istotny wyjątek dotyczy użytkowników Smart na Start!, czyli promocji oferującej 5 darmowych dostaw w 3 miesiące. Ci na Allegro Lokalnie skorzystają z dwóch wysyłek, które nie wliczą się do limitu 5 darmowych dostaw na Allegro.