5 urządzeń, które mogą osłabiać sygnał Wi-Fi w Twoim domu

Bezprzewodowa sieć Wi-Fi to rozwiązanie, z którego chętnie korzystają Polacy. Jednak istnieje wiele przeszkód fizycznych, które mogą negatywnie wpływać na jakość oraz stabilność sieci Wi-Fi. Sprawdź, co może zakłócać sygnał Wi-Fi i pozbądź się tego problemu.Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że problemy z siecią Wi-Fi mogą być spowodowane powszechnie używanym sprzętem AGD, takim jak np. kuchenka mikrofalowa. Jak to możliwe? Otóż mikrofalówka emituje zakłócenia na paśmie 2,4 GHz. W tym samym paśmie wciąż działa wiele modeli routerów (od 2400 do 2485 MHz). Dochodzi do tzw. zjawiska interferencji (nakładania się dwóch lub więcej fal). Jakie są tego skutki? W czasie pracy kuchenki mikrofalowej sygnał Wi-Fi może być przerywany, a zasięg niestabilny i osłabiony, co przekłada się na mniejszy komfort podczas korzystania z Internetu przez domowników. Tak więc to niepozorne urządzenie może skutecznie zaburzyć funkcjonowanie domowej sieci internetowej, gdyż korzysta z fal radiowych o podobnej częstotliwości.Zakłócenia sygnału Wi-Fi mogą być również wywołane urządzeniami wykorzystującymi Bluetooth, np. głośnikami lub zestawem słuchawkowym. To powszechny problem szczególnie w przypadku starszych sprzętów (nowe urządzenia z funkcją Bluetooth korzystają z innych częstotliwości). Bluetooth, tak samo jak WiFi, działa na tej samej częstotliwości 2.4 GHz. Jakie inne gadżety elektryczne są w stanie zakłócić sygnał sieci bezprzewodowej w domu lub mieszkaniu?Być może Twój internet działa zbyt wolno przez obecność telefonu stacjonarnego, który pracuje na częstotliwościach zbliżonych do Wi-Fi. Tak więc, jeśli posiadasz w domu telefon stacjonarny, warto rozważyć jego likwidację i zakup nowoczesnego smartfona.Do urządzeń, które negatywnie wpływają na sieć Wi-Fi, należą również telewizory starszej generacji. W ramach ciekawostki warto przytoczyć historię z Wielkiej Brytanii. Dostawca internetu kupił jednemu obywatelowi telewizor, gdy okazało się, że jego stary, kineskopowy odbiornik skutecznie blokował sygnał Wi-Fi dla okolicznych domostw (w promieniu 200 m). Przyczyną problemu był dokładnie zasilacz od TV, ale nie było opcji wymiany tego elementu, stąd konieczność zakupu nowego odbiornika dla mężczyzny.Jeśli sygnał Wi-Fi słabnie mimo posiadania dobrego routera, być może winowajcą jest domowy system monitoringu. Kamery i czujniki ruchu często obniżają jakość transmisji.Istnieje co najmniej kilka możliwości. Najprostszym sposobem jest zakup wzmacniacza sygnału Wi-Fi. Repeater powiela sygnał (odbiera go z routera, wzmacnia i transmituje dalej). Tego typu dodatkowy sprzęt jest szczególnie przydatny w przypadku właścicieli domów, którzy chcą cieszyć się dobrej jakości Internetem w każdym pomieszczeniu. Inną metodą może być wymiana fabrycznych anten w routerze lub zmiana lokalizacji urządzenia. Zgodnie z ogólnymi zasadami router powinien znajdować się na wysokości około 1,5 m (najlepiej na środku mieszkania/domu). Sprzęt musi być na widoku, a nie np. w szafie. Wiele osób ze względów estetycznych stara się ukryć router, co niestety wpływa negatywnie na jakość jego pracy.Warto również zwrócić uwagę na to, aby router nie znajdował się blisko sprzętu elektronicznego (typu mikrofalówka, dekoder, telewizor), elementów metalowych czy betonowych, które stanowią dodatkową i niepotrzebną przeszkodę. Natomiast jeśli router jest przestarzały, warto wymienić go na nowy.Chcesz poznać więcej szczegółów na temat wzmacniacza Wi-Fi? Wejdź na stronę: upc.pl/internet/poznaj/wzmacniacz-wifi