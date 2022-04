Finlandia przekaże skonfiskowane bitcoiny na pomoc Ukrainie

To miliony dolarów.

Ukraina otworzyła się na kryptowaluty

W wyniku działań policji i służb bezpieczeństwa w wielu krajach regularnie dochodzi do konfiskaty kryptowalut, które należały do przestępców lub były używane jako narzędzie do prania brudnych pieniędzy. Zwykle po przejęciu środki te są przetrzymywane w portfelach należących do państwa, a czasem nawet oddawane pierwotnym właścicielom, jak to miało miejsce rok temu w Szwecji . Finlandia ma jednak inny, bardziej sensowny pomysł na ich wykorzystanie.Jak napisała na Twitterze fińska minister finansów, Annika Saarikko, skonfiskowane przez służby bitcoiny zostaną sprzedane, a uzyskane w ten sposób środki zostaną przekazane na pomoc Ukrainie. Saarikko nie sprecyzowała o jakiej kwocie mowa, ale określiła ją jako "dziesiątki milionów".Finlandia jest obecnie w posiadaniu ponad 1900 bitcoinów przejętych przez urzędników celnych podczas spraw karnych. Ich wartość przy obecnym kursie to około 75 milionów euro, więc można założyć, że w najlepszym wypadku będzie to mniej więcej tyle.W czwartek fiński urząd celny poinformował, że procesem bezpiecznej sprzedaży cyfrowych aktywów zajmą się lokalne firmy Coinmotion i Tesseract. Termin przekazania środków Ukrainie nie został jeszcze ujawniony.W połowie marca Wołodymir Zełenski podpisał ustawę, która zalegalizowała obrót kryptowalutami na Ukrainie. Oznacza to, że od tego momentu wszystkie podmioty zajmujące się cyfrowymi aktywami muszą być zarejestrowane, a ich działalność będzie regulowana. Wszystko to ma sprawić, że kryptowaluty wyjdą z "szarej strefy" i przestaną być używane do prania brudnych pieniędzy i przeprowadzania nielegalnych transakcji, czemu sprzyjają warunki wojny.Był to ruch skierowany nie tylko na bezpieczeństwo, ale też łatwiejszą i bardziej przejrzystą dystrybucję datków, które napływają z całego świata. Warto wspomnieć, że już 19 marca suma pomocy przekazanej Ukrainie w kryptowalutach przekraczała 60 milionów dolarów.