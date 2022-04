Amazon znosi zakaz używania smartfonów na halach produkcyjnych

Długo wyczekiwana zmiana.

Amazon znosi zakaz korzystania ze smartfonów na magazynach

"Zdajemy sobie sprawę, że pracownicy mają przy sobie swoje telefony komórkowe wewnątrz obiektów, a ostatnie dwa lata pokazały, że mogą ich używać w sposób bezpieczny"

"Dlatego rozszerzamy wcześniej tymczasowo wprowadzone zasady dotyczące telefonów na cały świat, we wszystkich naszych placówkach operacyjnych".

Gigantyczna zmiana dla pracowników sieci Amazon na całym świecie, także w Polsce. Kilka lat temu firma wprowadziła zakaz korzystania ze smartfonów w magazynach. W trakcie pandemii COVID-19 zakaz ten czasowo zniesiono, aby pracownicy mogli w sytuacjach awaryjnych kontaktować się ze swoimi rodzinami. Szybko przywrócono jednak stan sprzed pandemii, co z oczywistych względów nie podobało się wielu pracującym. Teraz związki zawodowe ze Staten Island w Stanach Zjednoczonych wywalczyły wycofanie się z tego nakazu. Wpłynie to na politykę Amazona na całym świecie.W tym tygodniu Amazon przekazał pracownikom swoich magazynów, że na stałe zniesie zakaz dostępu do telefonów komórkowych w miejscu pracy. Stanie się tak na całym świecie i będzie realizacją żądań Amazon Labor Union (ALU) - jednego z wielu. Amazon od lat zabraniał pracownikom korzystania z telefonów komórkowych, powołując się na kwestie związane z bezpieczeństwem w miejscu pracy.– przekazał Amazon w wiadomości do pracowników, którą pozyskał FreightWaves.