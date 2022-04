YouTube Shorts już niedługo z reklamami

To musiało się tak skończyć.

Źródło: YouTube

Shorts to duży sukces

Jeśli jeszcze nie masz YouTube Premium, niedługo Google da ci jeszcze jeden powód aby rozważyć subskrypcję. Stosunkowo świeży format Shorts dobrze się przyjął, a więc platforma planuje jak najszybciej zacząć spieniężać projekt. W związku z tym, jak podają branżowe media, powołując się na wewnętrznych informatorów, wkrótce w krótkich filmikach pojawią się reklamy. Znając dotychczasową strategię firmy, będzie ich dużo i będą irytujące."Testujemy monetyzację w Shorts i póki co jesteśmy podbudowani pierwszymi wynikami oraz opiniami reklamodawców" - powiedział w rozmowie z inwestorami Philipp Schindler, dyrektor biznesowy Google.Reklamy w różnych formach są już podobno testowane, a jako pierwsze pojawią się te dotyczące aplikacji z bezpośrednim odnośnikiem do ich pobrania w Sklepie Play. W przyszłości będą też z pewnością pojedyncze targetowane reklamy wideo pomiędzy klipami. Ciężko powiedzieć na tę chwilę czy Google pójdzie na całość i postanowi też przerywać tak krótkie filmy specjalnie po to, żeby wyemitować płatne spoty, ale na pewno nie można tego wykluczyć.Uruchomiony w ubiegłym roku podserwis YouTube Shorts jest póki co bezsprzecznym sukcesem Google. Platforma mająca konkurować z TikTokiem już teraz generuje podobno 30 miliardów odtworzeń dziennie, a jej dynamiczny rozwój zwiastuje osiągnięcie jeszcze lepszych wyników w nadchodzących miesiącach.Google nawet nie ukrywa, że Shorts jest wzorowane bezpośrednio na TikToku, o czym świadczą kolejne zmiany i nowe funkcje dodawane do aplikacji. Jedną z ostatnich jest możliwość dodawania własnych ścieżek dźwiękowych Dla przypomnienia, reklamy w całym serwisie YouTube (z Shorts włącznie) wyświetlają się tylko użytkownikom, którzy korzystają z darmowej wersji aplikacji oraz strony. Dla subskrybentów planu Premium wszystkie tego typu treści są zablokowane. Aktualnie, taki przywilej kosztuje 23.99 zł miesięcznie.Źródło: The Verge / fot. tyt. YouTube