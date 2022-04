Rosja właśnie ukarała Wikipedię grzywną. To koniec Wikipedii w Rosji?

Czy Wikipedia zapłaci karę?

Rosja ukarała Wikipedię

1 kwietnia informowaliśmy o tym, że Rosja straszy przedstawicieli Wikipedii za wpis w encyklopedii, dotyczący wojnie w Ukrainie. Roskomnadzor groził wtedy Wikipedii karą w wysokości do 4 milionów rubli (ok. 244 320 złotych), jeśli z encyklopedii nie zostaną usunięte podważane przez Federację Rosyjską informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Strona rosyjska słowa dotrzymała. Przypominamy, że rosyjskie wojska rozpoczęły pełnoskalową inwazję na Ukrainę 24 lutego tego roku i od tego czasu forsują w mediach w swoim kraju swój jedyny słuszny obraz konfliktu.Moskiewski sąd we wtorek po nałożył grzywnę na właściciela Wikipedii, Wikimedia Foundation, za nieusunięcie artykułów, które według Rosji zawierają niedokładne i nieprawdziwe informacje na temat tego, co kraj ten nazywa swoją "specjalną operacją wojskową" na Ukrainie, podała agencja informacyjna Interfax.Sąd ukarał Fundację Wikimedia grzywną w wysokości 3 milionów rubli (ok. 189 000 złotych), podały agencje. Jak widać nie sięgnięto po karę maksymalną.Bez względu na wysokość kary, trudno spodziewać się, aby Wikimedia Foundation chciała ją zapłacić. Jeśli tego nie zrobi, Wikipedia może zostać zablokowana w Rosji, a obywatele tego kraju uzyskają do niej dostęp wyłącznie poprzez usługi typu VPN.Źrodło: Interfax via Reuters