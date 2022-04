I kwartał 2022 w IT. Wzrost liczby ofert pracy, zarobki do 21 tys. zł netto

Wynagrodzenia w IT w górę

– W No Fluff Jobs od 3 lat publikujemy raporty płacowe w branży IT. I rok w rok odnotowujemy wzrosty zarówno w zarobkach, jak i liczbie ofert pracy. Firmy wciąż walczą o najlepsze talenty, podczas gdy luka kadrowa się powiększa. Rynek IT sprzyja więc specjalistom i specjalistkom z tego sektora –

Stanowiska nieprogramistyczne w IT

Popyt na usługi specjalistów IT, także tych zajmujących stanowiska nieprogramistyczne, z roku na rok jest coraz większy, co potwierdzają dane płynące z rynku. Serwis No Fluff Jobs postanowił porównać I kwartał 2022 w branży do analogicznego okresu w roku ubiegłym. I jak wynika z jego analizy, w przypadku ofert pracy, wzrost był znaczny i wyniósł ponad 47 proc. Co więcej, pracownicy mogli liczyć na większe wynagrodzenia. Górna mediana zarobków, w przypadku umów B2B wyniosła 21 tys. zł netto + VAT. To o 12 proc. więcej niż w I kwartale roku ubiegłego.Jak prognozuje Gartner, globalne wydatki na usługi IT w bieżącym roku sięgną blisko 4,5 mld dolarów. I tym samym, w porównaniu do 2021, będą wyższe o nieco ponad 5 proc. Według No Fluff Jobs, ma to już odzwierciedlenie nie tylko w większej liczbie ofert pracy dla specjalistów IT (w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy roku 2021 z tym samym okresem w 2022), ale również w wysokości oferowanych im zarobków.Jak podaje portal, mediany widełek wynagrodzeń w I kwartale tego roku w przypadku umowy B2B wyniosły 15-21 tys. netto + VAT (13,4-18,4 zł netto + VAT w 2021). Oznacza to, że dolne widełki w stosunku do roku ubiegłego były większe o 10 proc., zaś górne – o 12 proc. Z kolei ci, którzy decydowali się na zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, mogli liczyć na wynagrodzenia między 10,7 a 17 tys. zł brutto. Dolne widełki były więc w tym przypadku większe o ponad 6 proc., a górne – niemal o 12 proc.komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.Branża IT nieustannie ewoluuje i potrzebuje specjalistów o wielu kompetencjach. Stanowiska, które jeszcze kilka lat temu nie cieszyły się aż tak dużą popularnością, w ostatnim czasie bardzo zyskały na znaczeniu w branży, w tym m.in. Project i Product Management. Mediany dolnych i górnych widełek wynagrodzeń w przypadku pierwszej kategorii, w roku 2021 oscylowały w granicach 14-18,6 tys. zł netto (+VAT) na B2B oraz 11-15,2 tys. zł brutto na umowę o pracę. W I kwartale 2022 było to już 14,1-20 tys. zł netto (+VAT) na B2B oraz 11,3-17,1 tys. zł brutto na umowę o pracę.Źródło: No Fluff Jobs / foto. Unsplash - Tim van der Kuip