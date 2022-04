Cena akcji Tesla 126 mld dolarów w dół. Elon Musk mocno zbiedniał

Dzieje się.



i czytając entuzjastyczne komentarze internautów wydawałoby się, że każdy ten entuzjazm podziela. Nic bardziej mylnego. Podczas gdy znany miliarder postanowił zainwestować w nowy biznes, inna jego firma mocno straciła na swojej wycenie. Tuż po tym, jak ogłoszono sensacyjne przejęcie, cena akcji Tsla spadły o 126 miliardów dolarów, a sam Elon Musk na posiadanym przez siebie pakiecie "stracił" 40 miliardów dolarów.



Kurs akcji Tesla gwałtownie spadł

Wycena akcji firmy Tesla przez wielu nazywana jest balonikiem napompowanym do granic możliwości. Należącą do Elona Muska markę samochodów osobowych wycenia się wyżej niż całe General Motors, co budzi oczywisty niepokój. Inwestorzy Tesli zareagowali paniką, obniżając wycenę akcji z poziomu przekraczającego 1 bilion dolarów w poniedziałek do kwoty ok. 906 miliardów dolarów we wtorek. Obecnie kurs pojedynczej akcji jeszcze nieco się obniżył.



