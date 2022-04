Consult Red otwiera trzy nowe biura i powiększa zespół w Polsce aż o 45%

Firma, która ciągle się rozwija

„Cieszę się, że możemy ogłosić naszą ekspansję w Polsce w tych trzech nowych lokalizacjach. Umożliwia nam to rekrutację najlepszych talentów w całej Polsce, tak abyśmy nadal mogli świadczyć usługi najwyższej jakości dla naszych klientów. Nasze bogate doświadczenie w zakresie R&D, projektowania sprzętu embedded, inżynierii oprogramowania, zarządzania projektami i inżynierii sieci, umożliwia naszym globalnym klientom szybki i bezpieczny rozwój ich ofert IoT. W praktyce, oznacza to, że zarówno nasz istniejący zespół, jak i nowe osoby, które dołączą do Consult Red, mają kontakt z najnowszymi rozwiązaniami R&D, przez co od razu są gotowi współpracować z różnymi klientami i szeroką gamą projektów, w tym Edge Computing, AI oraz Security.”

Silny i stabilny wzrost

O Consult Red

Brytyjska firma pozycjonuje Polskę jako strategiczną lokalizację dostaw dla swojej globalnej bazy klientów z sektora Media, Telco oraz IoT. Ta mocna ekspansja w kierunku Polski to kolejny rozdział w rozwoju firmy, napędzany rosnącym popytem na inteligentne urządzenia. Consult Red , firma z sektora R&D, zdecydował się na dalszą ekspansję firmy w Polsce. Polska stanie się strategiczną lokalizacją do obsługi rosnącej globalnej bazy klientów firmy z sektora innowacji R&D. Po Wrocławiu, firma otwiera trzy kolejne biura w trzech polskich miastach: w(Sheraton Plaza), w(Silesia Business Park) oraz w(biuro na ulicy Stanisława Wyspiańskiego).Consult Red jest liderem w dziedzinie innowacyjnego oprogramowania i sprzętu dla platform Media, Telco i IoT dla klientów korporacyjnych. Firma została niedawno wybrana przez Netflixa do autorskiego programu „Da Vinci” i będzie pracować nad integracją platformy Netflixa z TV smart devices. W Polsce, firma zatrudnia obecnie około 190 osób, a to wszystko przy dynamicznym wzroście zatrudnienia o 45% na przełomie ostatnich 12 miesięcy i ciągłej, aktywnej rekrutacji.- mówi Raghu Venkatesam, CEO Consult Red.Rosnący zespół Consult Red i jego obecność w Polsce to efekt silnego, stabilnego wzrostu firmy w 2021 roku. To właśnie wtedy, wzrost przychodów firmy podwoił się, a liczba osób zatrudnionych w Wielkiej Brytanii, Polsce i Stanach Zjednoczonych wzrosła o ponad 25%. W 2020 roku, jako przewodnicząca Zarządu do zespołu dołączyła Karen Bach, doświadczona prezes oraz dyrektor z branży technologicznej i medialnej. W zeszłym roku, szeregi firmy zasilili Paul Stevenson, nowy Dyrektor Finansowy oraz Stevie Donachie, Dyrektor Handlowy. Z kolei, zaraz na początku lutego tego roku, Raghu Venkatesam objął stanowisko Dyrektora Generalnego firmy.Brytyjska firma przewiduje silny i stabilny wzrost firmy w 2022 roku, co więcej firma zamierza zwiększyć liczbę pracowników o ponad jedną trzecią, tak aby w pełni wykorzystać swoje osiągnięcia w zakresie inżynierii oraz R&D i dostarczać najnowocześniejsze inteligentne rozwiązania i systemy w różnych sektorach. To właśnie Polska będzie strategiczną lokalizacją dla globalnych klientów Consult Red, przede wszystkim z sektora Media, Telco & IoT - i jest to dopiero początek ekspansji firmy, zapoczątkowanej przez wzrost popytu na inteligentne urządzenia tzw. smart devices.Consult Red to firma będąca własnością pracowników (tzw. Employee Owned Company), która współpracuje z wieloma wiodącymi światowymi markami z sektora mediów oraz łączności. Firma zatrudnia około 300 osób w swoich biurach w Wielkiej Brytanii, USA oraz w Polsce.Consult Red wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w dziedzinie urządzeń embedded, tak aby zaspokoić zapotrzebowanie rynku na inteligentne urządzenia IoT. Firma konsekwentnie rozszerza swoją działalność poza sektor mediów, dostarczając coraz więcej usług w różnych sektorach. Inteligentne urządzenia i systemy opracowane przez Consult Red są obecnie używane w ponad 30-tu milionach domów na całym świecie.W maju 2021 r. własność firmy została w całości przeniesiona na pracowników, chroniąc tym samym wartości firmy i jeszcze bardziej zwiększając jej atrakcyjność na rynku. Pozwala to na przyciągnięcie i zatrzymywanie najlepszych talentów w branży oraz stworzenie korzystnych relacji z klientami.Źródło: Consult Red / materiały prasowe