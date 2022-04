Binance wprowadza kartę kryptowalutową dla uchodźców z Ukrainy

Mogą ją dostać za darmo.

Źródło: Binance

Proste transakcje i bezzwrotne 225 dolarów

Największa giełda kryptowalutowa na świecie po raz kolejny udowadnia, że nie jest jej obojętny los osób, które zmuszone były opuścić Ukrainę z powodu rosyjskiej inwazji.Zacznijmy od tego, że pod koniec lutego firma przekazała 10 milionów dolarów organizacjom niosącym pomoc ofiarom wojny za pośrednictwem Binance Charity. Oprócz tego, ta sama fundacja utworzyła zbiórkę Humanity First - Ukraine Emergency Relief Fund, w której uzbierano ponad 11 milionów dolarów. Ważnym gestem było też ostatecznie nałożenie sankcji na rosyjskich użytkowników, chociaż trzeba wspomnieć, że początkowo największe giełdy (z Binance włącznie) odmawiały wycofania się z Rosji Wczoraj poinformowano, że Binance uruchamia nowy program - Refugee Crypto Card. To karta do płatności kryptowalutami, którą może dostać za darmo każdy obywatel Ukrainy, nawet jeśli tymczasowo znajduje się w innym kraju.Karta powstała przy współpracy z europejską platformą Contis i będzie mogła być używana do płatności w całej Unii Europejskiej. Kryptowaluty znajdujące się na powiązanym koncie będą automatycznie przeliczane na lokalną walutę, a dzięki specyfice kryptowalut, jej właściciele będą mogli przesyłać lub odbierać środki od bliskich z pominięciem procedur i opłat bankowych.Aby złożyć wniosek o kartę, zainteresowani muszą najpierw założyć konto Binance i przejść proces KYC oraz weryfikację tożsamości przeprowadzoną przez lokalne organizacje non-profit. Do rejestracji będzie potrzebny ukraiński adres zamieszkania, nawet w przypadku osób, które przeprowadziły się za granicę.Co istotne, na dobry początek Binance zamierza doładować konta posiadaczy kart sumą 225 tokenów BUSD (w częściach, po 75 BUSD przez trzy miesiące). BUSD to stablecoin, który ma wartość amerykańskiego dolara (1 BUSD to 1 USD), a więc w praktyce oznacza to bezzwrotny bonus w wysokości 225 dolarów.„Chcemy aby blockchain działał dla ludzi, rozwiązując rzeczywiste problemy i będąc narzędziem do łączenia tych, którzy chcą pomóc, bezpośrednio z tymi, którzy tego potrzebują. Będziemy nadal rozwijać inicjatywy i partnerstwa, aby pomóc narodowi ukraińskiemu i nadal rozwijać narzędzia kryptograficzne i blockchain, aby pomóc osobom cierpiącym z powodu konfliktów w innych częściach świata” - zapewniła przedstawicielka Binance, Helen Hai.Źródło: Binance / fot. tyt. Binance