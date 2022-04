Orange ma dla Ciebie darmowy internet. Zajrzyj i sprawdź szczegóły

Internet za darmo.

Orange Polska przygotowało dla swoich klientów i zarazem użytkowników aplikacji mobilnej Mój Orange darmowy pakiet internetu do odebrania w ramach oferty Środy z Orange.Jak w każdą środę, tak i w tą Orange ma dla wszystkich użytkowników aplikacji Mój Orange prezent do odebrania. Tym razem pomarańczowy operator przygotował pakiet internetu o wielkości 10 GB. Darmowy transfer danych czeka w zakładce Dla Ciebie.Internet przyznany w ramach cotygodniowej akcji promującej aplikację Mój Orange jest do wykorzystania na dowolny cel i jest ważny do końca obecnego okresu rozliczeniowego. Mając na uwadze fakt, że promocja potrwa do najbliższego wtorku do północy, warto wstrzymać się z aktywacja, jeśli na dniach rozpoczyna się Wam nowy okres rozliczeniowy.Dodam jeszcze, że posiadając więcej, niż jeden numer w aplikacji Mój Orange , z promocyjnej oferty Środy z Orange może skorzystać tylko jeden numer. Niewątpliwie nie jest to rozwiązanie fair, ale to Orange ustala zasady.Źródło: własne / fot. tyt. Orange