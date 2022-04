Dogecoin przesłany bez użycia internetu. Tak wygląda przyszłość kryptowalut?

RadioDoge w akcji.

Źródło: Unsplash / Clay Banks

Kryptowaluta-mem przyszłością finansów?

Gotówka to przestarzała i bardzo niedoskonała forma płatności, ale przynajmniej pod jednym względem jest lepsza od płatności online - nie wymaga dostępu do internetu, ani żadnych dodatkowych urządzeń. Wystarczy ją po prostu mieć przy sobie, a można dokonywać transakcji. Najgorsze pod tym względem wydają się być kryptowaluty, bo nie dość, że wymagają sprzętu podłączonego do sieci, to jeszcze nie można (przynajmniej na razie) płacić nimi w sklepach.Twórcy pieniądza przyszłości intensywnie jednak pracują nad tym, aby rozwiązać wszystkie powyższe kwestie. I o ile obsługa krypto przez terminale nie powinna być dużym problemem, tak ominięcie potrzeby połączenia z internetem wydaje się być teoretycznie niemożliwe. A jednak, jeden z twórców Dogecoina poinformował właśnie, że walutę DOGE udało się przesłać w trybie offline. Posłużyła do tego technologia RadioDoge, która bazuje na falach radiowych.O osiągnięciu poinformował na Twitterze Michi Lumin, który udostępnił szczegóły transferu. Środki w wysokości 50 DOGE zostały przesłane pomiędzy urządzeniami oddalonymi od siebie o 100 mil. Sygnał był jednak słyszalny nawet z odległości ponad 800 mil, co pokazuje, jak duży jest potencjał tego rozwiązania. Warto jednak zaznaczyć, że po otrzymaniu przelewu, odbiorca użył połączenia internetowego Starlink do zaksięgowania transakcji w sieci Dogecoin..Jak zapewniają przedstawiciele zespołu zajmującego się rozwojem Dogecoina, w przyszłości planowane jest udostępnienie niedrogiej infrastruktury sprzętowej open-source, która umożliwi transfer waluty przy pomocy fal radiowych. Co ciekawe, eksperymenty tego typu udało się już wcześniej przeprowadzić na przykład z bitcoinem, ale ze względu na duże wsparcie i ambicje liderów projektu DOGE, to właśnie ta waluta może jako pierwsza zostać przystosowana do transakcji offline.Dogecoin ma poza tym wsparcie Elona Muska , który już rok temu mówił, że według niego to bardzo przyszłościowa waluta, z dużym potencjałem do praktycznego zastosowania. Aktualna cena Dogecoina to 0.71 zł, a w ciągu ostatnich 5 dni jej wartość wzrosła o ponad 20 procent.Źródło: Business Today / fot. tyt. Unsplash / Kanchanara