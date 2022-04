Nowe miejscowości w zasięgu LTE od Play. Tak, LTE

Jest coraz lepiej.

4G od Play w kolejnych miejscowościach

"W zasięgu fioletowego LTE znajduje się 2890 miejscowości, w tym 402 miasta. Z kolei LTE ULTRA obejmuje 2481 miejscowości i 399 miast"

województwo gmina miejscowość dolnośląskie Żarów Mrowiny dolnośląskie Wińsko Wińsko kujawsko-pomorskie Dobrcz Kotomierz lubelskie Chełm Pokrówka łódzkie Wieluń Gaszyn małopolskie Mszana Dolna Łostówka małopolskie Pcim Trzebunia małopolskie Łososina Dolna Bilsko małopolskie Podegrodzie Brzezna małopolskie Stary Sącz Przysietnica małopolskie Tomice Witanowice małopolskie Wieliczka Śledziejowice podkarpackie Dębica Zawada podkarpackie Pilzno Łęki Dolne podkarpackie Ostrów Ocieka podkarpackie Głogów Małopolski Przewrotne pomorskie Cewice Siemirowice śląskie Panki Panki śląskie Godów Krostoszowice wielkopolskie Doruchów Doruchów wielkopolskie Szydłowo Stara Łubianka

województwo gmina miejscowość dolnośląskie Bolesławiec Kruszyn dolnośląskie Nowa Ruda Bożków dolnośląskie Dobromierz Roztoka kujawsko-pomorskie Dobrcz Kotomierz lubelskie Szczebrzeszyn Szczebrzeszyn mazowieckie Dębe Wielkie Chrośla mazowieckie Piaseczno Złotokłos mazowieckie Nowy Duninów Nowy Duninów małopolskie Mszana Dolna Olszówka małopolskie Mszana Dolna Raba Niżna małopolskie Dobczyce Dobczyce małopolskie Niepołomice Zabierzów Bocheński opolskie Łubniany Jełowa podkarpackie Białobrzegi Dębina podkarpackie Czarna Pogwizdów podkarpackie Tryńcza Gniewczyna Łańcucka podkarpackie Świlcza Rudna Wielka podlaskie Zbójna Zbójna warmińsko-mazurskie Dźwierzuty Dźwierzuty wielkopolskie Raszków Raszków wielkopolskie Szydłowo Stara Łubianka wielkopolskie Rokietnica Kiekrz zachodniopomorskie Świeszyno Niekłonice łódzkie Wieluń Gaszyn śląskie Goleszów Dzięgielów śląskie Hażlach Hażlach śląskie Pszczyna Ćwiklice

Podczas gdy w ostatnich miesiącach w Polsce ekscytujemy się rozwojem sieci w standardzie 5G, sytuacja nie wygląda idealnie w całym kraju. 5G działa coraz lepiej przede wszystkim w dużych miejscowościach, ale do małych nierzadko wciąż nie dotarł jeszcze sygnał 4G, uruchomionej na świecie w 2009 roku. Play informuje, że dotarł do kolejnych Polaków zarówno z łącznością LTE, jak i LTE Ultra.- czytamy w biurze prasowym Play. Jako miejscowości operator definiuje skupiska liczące sobie powyżej 1 tysiąca mieszkańców, a miastami są te, gdzie mieszka więcej niż 10 tysięcy osób. LTE Ultra to w nomenklaturze Play standard LTE-Advanced.Do końca ubiegłego miesiąca LTE od Play dotarło do:Nowe miejscowości w zasięgu LTE ULTRA - marzec 2022:Źródło: Blog Play