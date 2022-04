Plushowi pękł milion, więc rozdaje miliony gigabajtów. Niespodzianek jest więcej

Czym jest Plush?

Znasz już Plusha? Nie? No to najwyższy czas go poznać. Warto. Marka usług telefonii komórkowej stworzona przez sieć Plus świętuje właśnie przekroczenie liczby miliona klientów w Polsce. Trzeba przyznać, że to nie lada wyczyn w kraju, w którym panuje przecież niemała konkurencja. Czym Plush zaskarbił sobie sympatię Polaków, dlaczego warto zwrócić uwagę na ofertę tej sieci i wreszcie: jak odebrać prezenty z okazji jubileuszu?Plush zaczynał swoją karierę w Polsce w 2014 jako marka pre-paid adresowana do młodych ludzi. Od początku jej istnienia stawiano przede wszystkim na świetny stosunek cen do oferowanych usług oraz... zabawne kampanie marketingowe. Charakterystyczną maskotkę misia-pluszaka zna chyba każdy. Obecnie oprócz oferty na kartę Plush kusi atrakcyjnymi ofertami internetu mobilnego oraz abonamentu na czas określony i nieokreślony - wszyscy znajdą tu coś dla siebie.Z Plusha korzystają naprawdę różni ludzie. Dacie wiarę, że najstarszy klient sieci ma... 112 lat?! Nie wiemy czy lubi social media, ale jeśli tak, to zapewne docenia to, że dostęp do mediów społecznościowych w sieci Plush jest darmowy. Ponadto, atrakcyjne pakiety internetowe skłaniają do aktywnego korzystania z sieci. Liczba gigabajtów jaką wykorzystali klienci Plusha w zeszłym roku pozwoliłaby na obejrzenie ponad ćwierć miliarda filmików w serwisie YouTube.