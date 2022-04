Wyniki śledztwa - upozorował wypadek i rozbił samolot dla wyświetleń na YouTube

FAA jest pewne, Trevor Jacobs umyślnie rozbił samolot, jego wyjaśnienia nie są wiarygodne

Film opublikowany 24 grudnia (w około miesiąc po zajściu) do tej pory zdobył prawie 2 miliony wyświetleń, a kanał TrevorJacob legitymuje się obecnie 134 tysiącami subskrypcji. Według FAA Jacob zdecydowanie zaplanował całą akcję przedstawioną w materiale. Agencja zaznacza, że od początku lotu pilot miał na sobie spadochron, zamontował wiele kamer do samolotu i cały czas będąc w zasadzie dość spokojnym, wyskoczył nagrywając wszystko kamerką na selfie-sticku.

Poza tym nie próbował skontaktować się kontrolą lotu, nie restartował silnika ani nie rozglądał się za miejscem do awaryjnego lądowania. I to mimo tego, że według FAA miał dużo miejsc w zasięgu lotu szybowego, gdzie mógłby bezpiecznie przyziemić. W dodatku jak zaznacza FAA, Jacob odzyskał wrak, a później pozbył się go. To wszystko pozwoliło specjalistom z FAA dość do wniosku, że youtuber celowo rozbił samolot i wszystko zaplanował.