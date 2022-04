Rowery elektryczne Bolt w Polsce. Ile kosztują?

Bolt uruchamia rowery elektryczne w Polsce.

Rowery elektryczne - prędkość i cena

- Cieszymy się, że możemy uruchomić rowery elektryczne aż w trzech polskich miastach. W ten sposób zapewnimy ich mieszkańcom nową opcję poruszania się po mieście szybko, wygodnie i w sposób nieszkodliwy dla środowiska. To nasz kolejny krok w promowaniu rezygnacji z poruszania się prywatnymi samochodami na rzecz bezemisyjnych środków transportu, co przyczyni się także do poprawy jakości powietrza w miastach i zmniejszenia zatłoczenia na ulicach -

Jak jeździć bezpiecznie i zgodnie z przepisami

Bolt wprowadza nowy środek transportu miejskiego w trzech polskich miastach. Od soboty na ulicachbędą dostępne rowery elektryczne. W tym roku Bolt planuje wprowadzić 16 tysięcy rowerów elektrycznych w całej Europie.Jak informuje dostawca usługi, każdy rower jest również w funkcjonalny ekran, na którym użytkownik może sprawdzać informacje o aktualnej prędkości, poziomie naładowania roweru, a także strefach prędkości. Dla użytkowników przydatna będzie funkcja ładowania telefonu za pomocą bezprzewodowej ładowarki, umieszczonej wygodnie na kierownicy. Ponadto rowery elektryczne Bolt posiadają nadajnik GPS, dzięki któremu użytkownicy łatwo znajdą rower na ulicy.Wprowadzany model roweru elektrycznego Bolt ma długą żywotność wynoszącą nawet 5 lat. Ponadto rowery te zostały wyprodukowane z aluminium nadającego się w 100% do recyklingu. Natomiast zastosowanie w rowerze wytrzymałej do 90 km zasięgu, wymiennej baterii obniża ogólny ślad węglowy rowerów, które nie muszą być często przewożone do magazynu w celu ładowania.komentuje Valerii Romanov, Bolt Rentals Country Manager w Polsce.Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. W przypadku ścieżek połączonych z chodnikiem to kierujący rowerem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.Warunkowo rowerzyści mogą poruszać się chodnikami. Jeśli szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.Gdy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), może on jechać po chodnikach lub drogach dla pieszych, ale jest obowiązany jechać powoli i zachować szczególną ostrożność, jak również ustępować miejsca pieszym. Co więcej, rowerzysta musi jechać z prędkością zbliżoną do prędkości z jaką poruszają się piesi.Źródło: Bolt