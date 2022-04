Dziś Dzień Ziemi. Google Doodle w wyszukiwarce prezentuje zmiany klimatyczne

Gigant postanowił wyraziście zobrazować problem.

Wyjątkowe Google Doodle na Dzień Ziemi

Rosnący problem

Co roku 22 kwietnia Google upewnia się, że każdy użytkownik jego wyszukiwarki będzie wiedział, iż tego dnia ma miejsce tak zwany Dzień Ziemi. Stronę główną wyszukiwarki Google i stronę wyników wyszukiwania wówczas zdobi zawsze Google Doodle powiązane z tematami ekologii i ochrony środowiska. Nie inaczej jest i w tym roku, jednakże tegoroczne Google Doodle jest wyjątkowo dosadne.W 2018 roku 22 kwietnia Google Doodle przedstawiało pracę badaczki Jane Goodall, w 2019 roku ciekawostki na temat różnych zwierząt, w 2020 roku podkreślało znaczenie pszczół, a w 2021 roku znaczenie drzew. W tym roku Doodle to jednak nie wesołe tańczące postaci czy słodkie zwierzątka, a zderzenie z rzeczywistością. Tegoroczne Google Doodle obrazuje bowiem dotychczasowe efekty zachodzących zmian klimatu, i to nie z pomocą rysunków, a z pomocą wykonanych na przestrzeni lat zdjęć.Wspomniane zdjęcia to zdjęcia satelitarne zaciągnięte z Google Earth i innych źródeł. Pokazują one, jak w ciągu ostatnich dwudziestu, trzydziestu, a w niektórych przypadkach nawet w ciągu blisko czterdziestu lat, zmieniały się lodowce na Grenlandii i na Kilimandżaro, Wielka Rafa Koralowa u wybrzeży Australii, a także lasy w Niemczech. Rzecz jasna, nie zmieniły się one na lepsze.Czasem Google Doodle stanowi timelapse, który pokazuje niemal rok po roku, jak zmiany klimatu wpływały na wygląd danego obszaru, a czasem porównuje obok siebie zdjęcia z przeciwnych krańców osi czasu. Co więcej, Doodle przez kilka godzin skupia się na jednym miejscu, a potem przedstawia nowe.W momencie pisania tego artykułu bohaterami Google Doodle były lodowce zlokalizowane na Grenlandii. Podczas gdy w 2000 roku w przedstawionym obszarze dominowała biel, w 2020 roku pozostały po niej niewielkie plamy.