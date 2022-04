UOKiK: Netia, Orange i Play oddadzą konsumentom pieniądze

Ważna decyzja UOKiK.

Prezes UOKiK postanowił. P4, Orange i Netia zwrócą pieniądze

„Bezpieczny Internet 2”,

„Bezpieczny Smartfon”,

„Identyfikacja Numeru”,

„Pakiet HBO HD”,

„GigaNagrywarka Standard”,

„GigaNagrywarka Maxi”.

„Halo Granie”,

„Cyber Tarcza”,

„Nawigacja Orange”,

„Orange Smart Care”,

„Gdzie jest Dziecko”,

„Bezpieczny Internet”,

„Internet mobilny z zapasowym pakietem danych na konto”.

„Muzyka na czekanie”,

„Ochrona internetu”,

„Play NOW usługi dodatkowe TV”,

„Pakiet 50 min/50 sms/mms do wszystkich”,

„Bezpieczny internet”,

„Nielimitowane połączenia na numery stacjonarne”,

„Nielimitowane sms/mms do wszystkich sieci”,

„100 minut do innych sieci komórkowych”,

„200 minut do innych sieci komórkowych”.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał bardzo ważne decyzje, dotyczące operatorów telekomunikacyjnych Netia, Orange oraz P4 (operator sieci Play). Zgodnie z ich brzmieniem podmioty te muszą zwrócić konsumentom opłaty pobrane za automatyczną aktywację dodatkowo płatnych usług, mającą miejsce wraz z zawarciem lub przedłużeniem umowy podczas rozmowy telefonicznej, przez internet lub w salonie.Niżej wymienione usługi były włączane konsumentom automatycznie, bez wyraźnej zgody z ich strony:Zdaniem prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego wyraźna zgoda konsumenta to stwierdzenie "tak" lub "nie" w odpowiedzi do każdej propozycji operatora. Taka sytuacja nie występuje, jeżeli warunki jakiejś oferty przewidują, że korzystanie z ww. usług jest konieczne do zawarcia umowy na zasadach promocyjnych. Konsument powinien mieć możliwość wyboru, a odpowiedź "nie" skutkować odstąpieniem od aktywacji danej usługi.Decyzje wobec Netii oraz Orange Polska są prawomocne, a wobec P4 nie. Netia, Orange i P4 mają zmienić swoje praktyki i zrekompensować konsumentom poniesione straty. Decyzje dotyczą obecnych i byłych abonentów wymienionych tu firm.Źródło: UOKiK