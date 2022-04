Chińska alternatywa dla Visa i Mastercard nie pomoże Rosji. Jasne stanowisko Union Pay

Chińczycy nie pomogą Rosji.

Chiński Union Pay nie dla Rosjan

Prezydent Chin swoje, firmy swoje

Problemy Rosji wynikające z sankcji nałożonych na ten kraj w związku z jego agresją militarną na Ukrainie pogłębiają się. Na przełomie lutego i marca tego roku obsługujące systemy płatnicze firmy Mastercard i Visa zablokowały dostęp do swojej infrastruktury wielu rosyjskim instytucjom finansowym. Rosjanie twierdzili wtedy, że poradzą sobie za sprawą swoich raczkujących technologii, przy wsparciu płynącym z Chin. W świetle najnowszych doniesień wydaje się, że Chiny nie zamierzają pomagać Federacji Rosyjskiej., zwany chińską alternatywą dla systemów płatności Visa i Mastercard, nie zamierza współpracować z rosyjskimi bankami. Wszystko to z obawy o sankcje, jakie mogłyby zostać nałożone na ten podmiot przez Stany Zjednoczone i inne kraje potępiające rosyjską inwazję w Ukrainie. Union Pay przestał obsługiwać swoich klientów w Rosji, donosi rosyjski RBC.Decyzja UnionPay dotknie, największy rosyjski bank komercyjny, oraz mniejsze instytucje, w tym Alfa Bank, Otkrytie, Promsvyazbank i VTB, poinformowało w środę RBC. W doniesieniach powołano się aż na pięć niezależnych, niezidentyfikowanych źródeł w dużych rosyjskich bankach. Amerykańscy urzędnicy ostrzegali wcześniej, że rządy lub firmy, które próbują podważyć sankcje lub pomogą je omijać, poniosą konsekwencje.Po sankcjach ze strony Visa i Mastercard banki Sbierbank i Tinkoff Bank ogłaszały, że rozważają przejście na UnionPay, który jest obsługiwany przez chińskie banki państwowe. UnionPay to jedna z największych globalnych firm przetwarzających płatności, która prawie całą swoją działalność prowadzi obecnie w Chinach.Rząd chińskiego prezydenta Xi Jinpinga wielokrotnie nazywał Rosję swoim najważniejszym partnerem strategicznym i krytykował sankcje wobec Moskwy. Wydaje się, że chińskie firmy i banki mają inne zdanie i zamierzają zważać na ograniczenia handlowe i finansowe z obawy na swoje interesy. Po raz kolejny widzimy, że priorytetem dla Chin nie jest wsparcie jednej lub drugiej strony, a względy czysto biznesowe.Źródło: ABC News