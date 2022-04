Tak wygląda wybuch metanu w kopalni. Film ukazuje potęgę żywiołu

Wideo z Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie.



Wybuch w kopalni Pniówek, do którego doszło prawdopodobnie na skutek zapalenia metanu i dwóch wybuchów to coś, czym żyje obecnie cała Polska. Pięć ofiar śmiertelnych, dwudziestu rannych górników z poparzeniami, siedem osób wciąż pod ziemią - oto tragiczny bilans zdarzenia raportowanym przez Jastrzębską Spółkę Węglową. Akcja ratunkowa jest chwilowo wstrzymana z powodu wysokiego stężenia metanu. Jak wygląda wybuch metanu w kopalni? Obrazuje to film z Kopalni Doświadczalnej "Barbara" w Mikołowie.



Jak wygląda wybuch metanu w kopalni?

Metan (CH4) stanowi główny składnik gazu ziemnego. Jego duże ilości uwalniane są przy okazji wydobywania nie tylko ropy naftowej, ale też węgla. Jest szczególnie niebezpieczny, gdyż jest bezwonny, bezbarwny i niestety palny. Stanowi śmiertelne zagrożenie dla górników pracujących w kopalniach.



Do wybuchu metanu dochodzi, gdy jego stężenie wzrasta do poziomu od 4 do około 15 procent i dojdzie w jakiś sposób do inicjacji zapłonu, na przykład przez otarcie się dwóch skał i wytworzenie iskry. Gdy w powietrzu znajduje się odpowiednia ilość tlenu, ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie. W przypadku zapalenia wyjątkowo groźne są poparzenia, ale życie osób pracujących pod ziemią jest zagrożone w momencie wybuchu. Powstaje wtedy nie tylko fala uderzeniowa, która może prowadzić do zawaleń, ale też gwałtownie rośnie temperatura.



Film zarejestrowany w Kopalni Doświadczalnej "Barbara" w Mikołowie pokazuje wybuch kontrolowany w ramach eksperymentu.







Źródło: YouTube