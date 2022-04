Skradzione słuchawki AirPods pomogły śledzić wojsko. Rosjanie nie mieli o tym pojęcia

Dzięki funkcji “Find My”.



Jeden z Ukraińców, który zorientował się, że jego słuchawki Apple AirPods Pro zostały skradzione przez Rosjan postanowił wykorzystać je w dość niecodzienny sposób. Vitalyi Semenets z miasta Hostomel aktywował funkcję “Find My”, w której posiadał przypisane słuchawki bezprzewodowe i zaczął… śledzić ruchy rosyjskich wojsk.



Aktualizacje dotyczące ruchów konkretnej jednostki Semenets publikował na swoim Instagramie.



Apple AirPods niczym Apple AirTag



Rosjanie wycofali się z Hostomela na początku kwietnia w wyniku niesłabnącego oporu ze strony ukraińskich żołnierzy. Jeden z najeźdźców podczas plądrowania miasta ukradł słuchawki AirPods wspomnianego Ukraińca. Semenets od razu zaczął śledzić ich pozycję oraz aktualizować swoje posty na Instagramie. Ostatni wpis z 14 kwietnia pokazuje, że skradzione słuchawki AirPods Pro zostały przeniesione wgłąb Rosji - do miasta Biełgorad.





To terytorium znajdujące się przy wschodniej granicy Rosji z Ukrainą. Sytuacja zgadzałaby się z faktycznym stanem rzeczy - koncentrowaniem się rosyjskich wojsk przy wschodniej granicy Ukrainy. Czy Semenets wykorzystał śledzenie słuchawek w inny sposób niż tylko informacyjny? Tego nie wiadomo. Tego typu dane związane z poruszaniem się rosyjskich oddziałów mogłyby być cenne dla ukraińskiego wojska oraz wywiadu.To również nie pierwszy raz, kiedy technologia od Apple pozwala na śledzenie konkretnych obiektów oraz osób. W ciągu ostatnich miesięcy amerykańska firma stanęła jednak przed problemami związanymiza pośrednictwem akcesorium Apple AirTag (służącym do śledzenia przedmiotów takich, jak np. klucze).Ruch słuchawek Semenetsa zdaje się sugerować, iż Rosjanie faktycznie zatrzymują część łupów na czas trwania wojny. W ostatnich dniach specjalna grupa pracowników branży IT wyśledziła z powodzeniem przesyłki kurierskie ze zrabowanym przez Rosjan sprzętem elektronicznym.Można się spodziewać, że takich historii, jak ta opisana powyżej będzie tylko więcej.