Orlen Paczka. Alternatywa dla Paczkomatów zmierza na nowe rynki

Interesujący plan.

Orlen Paczka także poza Polską

W styczniu 2021 roku informowaliśmy Was, że Orlen chce powalczyć z Paczkomatami InPostu , stawiając swoje 2000 maszyn paczkowych na terenie Polski. Plan Daniela Obajtka zakładał udostępnienie ich na przestrzeni kolejnych dwóch lat. Pierwsze automaty paczkowe Orlenu stanęły w Polsce już we wrześniu ubiegłego roku . Sieć Orlen Paczka jeszcze w tym roku liczyła będzie 10 tysięcy punktów, a firma podobno planuje ekspansję poza granice kraju.Na tę chwilę w Polsce działa 600 z 2000 automatów paczkowych, które Orlen chce miał udostępnić do końca tego roku. Ekspansja w naszym kraju idzie gorzej niż założono, ale według informacji przekazywanych przez serwis Cashless, firma rozważa wyjście na rynki zagraniczne. Przypominamy, że poza Polską funkcjonują już Paczkomaty.Plany związane z wdrożeniem usługi Orlen Paczka poza Polską są już analizowane, podobnie z resztą jak stawianie poza polskimi granicami automatów paczkowych. Podobno w pierwszej kolejności automaty paczkowe Orlenu mają stanąć w państwach, w których Orlen ma swoje stacje paliw - w Czechach i Niemczech. Sugerował to w rozmowie z ISBnews dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej koncernu, Łukasz Porażyński.Na przeszkodzie Orlenowi w Niemczech stoi tamtejsze prawo. Automaty paczkowe u naszego zachodniego sąsiada opatentowała firma DHL. Chęć wejścia na ten rynek mogłaby zakończyć się ponoszeniem kosztownych opłat licencyjnych.Być może obecność sieci Orlen Paczka w Niemczech ułatwiłaby Polakom robienie zakupów w tamtejszych sklepach, które nie oferują wysyłki do Polski? Osobno dostawę oferują często jedynie pośrednicy, za usługi których należy dość słono płacić.Źródło: Cashless