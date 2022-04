Wyszukiwarka Google testuje nowy układ. Przeniesiono interfejs w inne miejsce

Jeśli zaliczacie się do pewnej grupy szczęśliwców (albo pechowców, zależy jak zapatrujecie się na nowość), to właśnie możecie doświadczyć kolejnych zmian w ramach głównej strony wyszukiwarki Google na komputerach. Wygląda na to, że firma testuje je tylko w ograniczonym zakresie u pewnej części internautów. Nowy wygląd interfejsu zauważył portal 9to5google.



Google eksperymentuje z kategoriami wyszukiwania w menu po lewej zamiast w górnej sekcji strony

Nowość polega na pojawianiu się różnych elementów kontekstowo po lewej stronie przy wyszukiwaniu różnych fraz. Normalnie z głównego widoku wyszukiwania możemy przejść np. do wiadomości, wideo, zakupów czy map poniżej głównego pola wyszukiwania. W testowym widoku elementy zostały przeniesione na lewo do pionowego paska menu. Za to poniżej pola wyszukiwania widać od razu konkretne wyniki z linkami. Przy okazji odnajdziemy nieco inne ikony oraz czcionkę (wielkość i krój) w pionowym menu w stosunku do klasycznego poziomego.





Tradycyjny widok wyszukiwania głównej strony Google / Foto: 9to5google



Nie jest to rewolucja, choć dla wielu może być dużą zmianą. Podobnie jak chociażby wyśrodkowanie ikony menu start w Windowsie 11 w przeciwieństwie do poprzednich edycji systemu Microsoftu. Niestety nie mamy szczegółowych informacji na temat planowanego wprowadzenia nowego interfejsu czy jego ręcznej metody włączenia.



Nowy układ głównego interfejsu wyszukiwarki Google zauważony przez portal 9to5google / Foto: 9to5google



Kolejny test menu w Google po lewej stronie, nie wiemy czy w końcu będzie dostępny dla każdego

Wspominany serwis 9to5google zauważył testowy układ jedynie na jednej maszynie ze wszystkich posiadanych we własnych zasobach. To tylko eksperymentalna zmiana dla wybranych. Prawdopodobnie nie ma możliwości ręcznego włączenia czy wyłączenia opisywanego wariantu interfejsu. Co ciekawe to nie pierwszy raz, kiedy Google testuje interfejs z bocznym menu po lewej stronie. Pierwszy raz podobny zabieg miał miejsce jeszcze w 2020 roku.





Źródło: 9to5google / Foto tytułowe: własne

Na razie tylko u wybranych użytkowników.