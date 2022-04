Smartfon ocalił życie ukraińskiego żołnierza. Nagranie działa na wyobraźnię

Limit szczęścia wyczerpany.

Smartfon uratował życie (zdrowie?) ukraińskiego żołnierza

Z Ukrainy i w związku z trwającą w tym kraju agresją wojsk rosyjskich, docierają naprawdę przeróżne informacje. Bardzo trudno je dokładnie weryfikować, gdyż szum informacyjny jest po prostu ogromny. W ostatnim czasie w sieci sporą popularność zyskało nagranie, na którym ukraiński żołnierz z 93. Brygady Zmechanizowanej - tej samej, która upolowała śmigłowiec Ka-52 Aligator radziecką Igłą - chwali się... smartfonem. Smartfon ten ocalił mu rzekomo życie.Viralowe nagranie ukazuje żołnierza armii ukraińskiej, który wyciąga telefon z kieszeni i podaje go koledze z okopu, gdy w tle słychać wybuchy. Na materiale wideo widzimy pocisk, prawdopodobnie 7,62x39 mm, wbity w etui i obudowę smartfonu. Jest ewidentnie postrzępiony. Urządzenie z pewnością nie zatrzymałoby pocisku tego kalibru - zapewne mowa tu o rykoszecie.Niektórzy internauci twierdzą, że może to być pocisk mniejszego kalibru 5,56 mm, których Rosjanie używają m.in. w AK-12.Niektórzy powątpiewają, aby rykoszetujący pocisk mógł odebrać życie Ukraińcowi, choć... wypadki chodzą po ludziach. Wszystko zależy od tego, gdzie by trafił i z jaką prędkością podróżował. Z pewnością smartfon zapobiegł odniesieniu przez niego mniejszych lub większych obrażeń. Żołnierz na wideo twierdzi, że ocalił go nie tylko smartfon, ale też nieśmiertelnik - być może on również wyhamował pocisk.Nie wiadomo kiedy i gdzie zarejestrowano ten film. Na nagraniu widać jednak śnieg, którego próżno było wypatrywać na Ukrainie w ostatnich dniach.Źródło: Metro.co.uk, YouTube