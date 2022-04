Dbaj o swoją konsolę. Uznali sfatygowane PlayStation za bombę i ewakuowali lotnisko

O tak dziwnym powodzie wszczęcia alarmu bombowego chyba jeszcze nie słyszeliście. Agenci ochrony TSA (Transportation Security Administration) na lotnisku w Bostonie zauważyli osobliwy elektroniczny przedmiot w jednym z bagaży (dokładnie w torbie podróżnej). Zaniepokojeni wezwali specjalny oddział saperów i zabezpieczyli teren terminala lotniczego. Przyczyna okazała się naprawdę niecodzienna.



To nie bomba, ale konsola PlayStation i tak postawiła na nogi całe lotnisko w USA

Amerykańskie międzynarodowe lotnisko Logan w Bostonie jest obsługiwane między innymi przez linię Delta. To właśnie podczas prześwietlania bagażu jednego z jej pasażerów, ochrona obiektu miała podejrzenie o obecności bomby. Konsola z linii PlayStation (nie podano, który konkretnie model) była w tak złym stanie, że spowodowała nieprawidłowości w obrazie, a agenci TSA nie mogli jej rozpoznać. Mieli wręcz podejrzenia, że może to być bomba.



Evacuating everyone from Terminal A @BostonLogan #loganairport pic.twitter.com/z57yIOdCJW — Mohamed (@BattleBornLV) April 17, 2022

Podniesienie alarmu około godziny 16:00 lokalnego czasu, było równoznaczne z ewakuacją pasażerów terminalu A i nawet osób z części samolotów stojących już na płycie lotniska. Na powyższym wideo z Twittera, możecie zobaczyć nagranie z fragmentem ewakuacji. Po godzinie i dokładnych oględzinach bagażu oraz wykonaniu dodatkowych kontroli przez wezwanych saperów, okazało się, że to tylko sfatygowana konsola PlayStation i odwołano stan wyjątkowy.



W jak złym stanie musiała być konsola Sony, aby pomylić ją z bombą?

Aż strach pomyśleć, jak pokiereszowany musiał być sprzęt, w końcu konsole do gier raczej nie przypominają materiałów wybuchowych. Ciekawe do czego w ogóle było potrzebne pasażerowi tak mocno uszkodzone PlayStation? Czyżby przy okazji wiózł je do naprawy, a może zły stan oznaczał tylko usterki wizualne, a sprzęt działał poprawnie? Tego nie wiemy.



Niecodzienna pomyłka agentów ochrony w Bostonie.