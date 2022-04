Odbierz 250 GB internetu za darmo w Orange

Promocja nie tylko dla studentów.

Darmowe gigabajty w Orange

Pamiętacie jeszcze doskonałą promocję Orange, w ramach której korzystający z oferty Orange Flex mogli odebrać paczkę aż 250 GB danych pakietowych za darmo? Z przyjemnością informujemy, że możliwość ta niespodziewanie powróciła. Jeżeli przegapiłeś okazję za pierwszym razem, idealnie! Nowy bonus przygotowano właśnie z myślą o Tobie.Sieć Orange twierdzi, że przygotowało promocję dla studentów. Nie dajcie się jednak zwieść, bowiem darmowe gigabajty może odebrać absolutnie każdy użytkownik Orange Flex. Wystarczy zainstalować apkę Orange Flex i wykonać kilka prostych czynności.Bezpłatne 250 GB w Orange Flex odbierzesz uruchamiając wspomnianą aplikację i przechodząc do zakładki Odkryj. Tam zwróć uwagę na "studencką" akcję - końska dawka GB dla studentów, a następnie wypełnij i wyślij formularzy. Pakiet zostanie udostępniony jak tylko otrzymasz powiadomienie, wejdziesz do Klubu Flex i go aktywujesz. Takie to proste.Uwaga, promocja może nie działać u osób, które aktywowały wcześniej podobny pakiet w obrębie poprzednich akcji tego typu. Próbujcie, bo... cóż, warto. Trzymamy kciuki za pomyślne odpalenie paczki danych.Źródło: Pepper