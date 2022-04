Nowe zasady roamingu w UE od 1 lipca. Co się zmieni?

Zmienią się m.in. stawki.

W ostatnich latach narosło sporo wątpliwości odnośnie obecnego modelu funkcjonowania roamingu w Unii Europejskiej. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej wygasa 30 czerwca bieżącego roku, w związku z czym od dłuższego czasu trwały prace nad nowymi przepisami, które wejdą w życie 1 lipca 2022 roku i będą obowiązywały przez następną dekadę. Wiemy już, co zawierają.W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (wersja przekształcona). Nowe prawo to m.in. nowe stawki hurtowe opłat za transmisję danych. Tu zaskoczenie, bo... będzie jeszcze taniej. Analogicznie z resztą wygląda sytuacja z SMS-ami oraz cenami połączeń głosowych.Po pierwsze, zasada Roam Like At Home zostaje utrzymana. Oznacza to, że w krajach UE oraz Islandii, Liechtensteinie oraz Norwegii można korzystać ze swoich pakietów tak, jak w kraju, w którym wykupiło się kartę SIM oraz bez dodatkowych opłat. Pula danych pakietowych będzie tradycyjnie nieco mniejsza.Nowe stawki opłat za transmisję danych po przekroczeniu pakietu wyniosą:Stawki za połączenie głosowe w roamingu w UE wyniosą w tym roku 0,55 eurocenta (ok. 2,55 zł) za minutę i zmaleją do:Maksymalną hurtową opłatę za SMS w roamingu wynoszącą 0,4 eurocenta (ok. 2 grosze) zmniejszy się do 0,3 eurocenta po 1 stycznia 2025 roku.Pełną treść rozporządzenia znajdziecie w źródle niniejszego artykułu. Będzie ono obowiązywało do 30 czerwca 2032 roku.Źródło: Europa.eu