Miedwiediew nakazał zniszczenie Starlinków? To fake news

To akurat nieprawda.

Dmitrij Miedwiediew nakazał zestrzelić satelity Starlink? To fake news

Rosjanie grozili zestrzeleniem satelitów systemu Starlink jeszcze pod koniec marca tego roku. Elon Musk wyśmiał wtedy groźby strony rosyjskiej mówiąc, że jest w stanie wysyłać je na orbitę szybciej, niż Federacja Rosyjska będzie je neutralizować. Teraz rosyjski polityk Dmitrij Miedwiediew miał wezwać Powietrzno-Kosmiczne Siły Rosji do zneutralizowania tych obiektów. Informacje krążące z mediach są jednak informacją nieprawdziwą.Belsat.eu, podobnie jak wiele innych serwisów poinformowały dziś, jakoby przewodniczący Jednej Rosji wezwał do zestrzelenia satelitów Starlink, należących do Elona Muska. Miało to mieć związek z tym, że satelity sieci Starlink pomogły Ukrainie namierzyć i zniszczyć krążownik rakietowy Moskwa . Takowa informacja miała zostać opublikowana w komunikacie na witrynie .er.duma.ru, będącym rzekomo oficjalną stroną internetową partii. Mało który dziennikarz zadał sobie trud zweryfikowania tego, czy owa witryna jest faktycznie oficjalną stroną partii. Jak się okazuje, nie jest.Partia Jedna Rosja zdementowała doniesienia i oświadczyła, że łudząco podobna domena nie jest oficjalną stroną partii. Komunikat z kolei wprowadza w błąd i nie stanowi oficjalnego przekazu Jednej Rosji. Przypominamy, że Rosja oficjalnie nie przyznała się do tego, że flagowy okręt Floty Czarnomorskiej został zaatakowany przez Ukrainę. Miał on zatonąć wskutek... awarii.Podobno adres IP er-duma.ru jest zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych. Rewelacji przekazywanych przez stronę ukraińską nie udało nam się potwierdzić.Z powyższej historii płynie prosta lekcja: zawsze starajcie się weryfikować medialne doniesienia w kilku różnych źródłach. Najlepiej w tych starających się przekazywać informacje obiektywne, a nie korzystne wyłącznie dla jednej ze stron.Źródło: Belsat.eu, Jedna Rosja