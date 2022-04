Oszczędzaj z Plusem. Ruszyły świetne oferty na abonament, kartę i internet światłowodowy

Są doprawdy kuszące.

Plus w tym roku przygotował prawdziwą ofensywę, jeśli chodzi o propozycje związane z internetem światłowodowym, swoją ofertą na kartę oraz abonament, z którego w tej sieci można korzystać nawet przez rok za... złotówkę miesięcznie. Lider prędkości w sieci 5G według niezależnych testów RFBenchmark ma naprawdę mocne argumenty ku temu, by zjednać sobie sympatię wielu Polaków. Dlaczego? Rzućmy okiem.Pierwsza z promocji dotyczy abonamentu w Plusie i stworzono ją z myślą zarówno o klientach indywidualnych, jak i firmach. Da się z niej skorzystać przenosząc numer od innego operatora lub kupując nowy. Wydaje się być idealnym rozwiązaniem zwłaszcza dla rodzin i małych firm. Pełną kwotę abonamentu płaci się wyłącznie za pierwszą kartę. Za kolejne karty płaci się 1 złoty miesięcznie przez rok przy wyborze oferty z telefonem. Wybierając ofertę bez telefonu płaci się złotówkę miesięcznie. za abonament przez 6 miesięcy.Warunki skorzystania z promocji nie są wyśrubowane. W przypadku klientów indywidualnych wystarczy posiadać już abonament telefoniczny za minimum 44,90 złotych miesięcznie lub kupić nowy za minimum 55 złotych miesięcznie i do tego dobrać kolejny abonament za minimum 55 złotych miesięcznie:Po 12 lub 6 miesiącach klient zapłaci mniej o 25 zł w ramach programu smartDOM i zamiast 55 zł miesięcznie będzie płacił tylko 30 zł miesięczne aż do końca umowy.W przypadku firm abonament bazowy wynosi 39 złotych miesięcznie netto, do którego należy dobrać abonament za 45 złotych miesięcznie netto. Po 12 lub 6 miesiącach firmy skorzystają z rabatu minus 25 zł w ramach programu smartFIRMA, dzięki czemu abonament zostanie obniżony z 45 zł do 20 zł miesięcznie netto.Wśród dedykowanych tej ofercie smartfonów nie brakuje flagowców dostępnych w ratach 0%, w tym najnowszych urządzeń z Samsung z serii Galaxy S22.Najlepsza oferta na kartę? Być może do gustu przypadnie Ci ta od sieci Plus. Osoby, które kupią starter Plusa na Kartę mogą dostać nawet 100 złotych zwrotu w gotówce, wypłaconej z bankomatu. Wystarczy, że suma pieniędzy wydanych na pakiety Bez Limitu przekroczy 100 złotych. To nie wszystko. Wystarczy zakup dwóch dowolnych pakietów, aby odebrać 50 złotych w gotówce. Jedyny wymóg stanowi wypłata pieniędzy przed 31 sierpnia bieżącego roku.Aby skorzystać z promocji:1. Kup starter Plus na Kartę i zapisz się do promocji, wysyłając SMS o treści KASA pod numer 80100 w terminie do 30 kwietnia 2022 roku.2. Regularnie aktywuj dowolny pakiet Bez Limitu za 30 lub 40 złotych.3. Odbierz gotówkę z bankomatu, gdy kwota wydana na pakiety przekroczy 50 złotych lub 100 złotych. Otrzymasz wtedy SMS-em kod do bankomatu i PIN uprawniający do odbioru gotówki.Czy wiedziałeś, że Plus oferuje również internet światłowodowy? Nie? Sprawdź koniecznie nową ofertę. 1 Gb/s za 1 złotówkę miesięcznie przez rok lub 6 miesięcy. Brzmi dobrze? No pewnie! Promocyjna oferta dotyczy usługi Plus Światłowód, realizowanej przy wykorzystaniu infrastruktury Netii w zabudowie wielorodzinnej.Jeżeli nie posiadasz innych produktów Plusa, z szybkiego internetu za złotówkę miesięcznie będziesz mógł korzystać przez pół roku. Jeśli zawrzesz nową umowę lub przedłużysz obecną na abonament telefoniczny za minimum 50 złotych miesięcznie, za Plus Światłowód z prędkością do 1 Gb/s zapłacisz symboliczną złotówkę miesięcznie przez rok.. Po roku cena abonamentu wyniesie 60 złotych za miesiąc, po uwzględnieniu 10 złotych rabatu smartDOM i 10 złotych za e-fakturę.Nie jesteś w zasięgu sieci Netia? Spokojna głowa. Promocja obejmuje również sieci światłowodowe wykorzystujące infrastrukturę Inea, Nexera, Tauron i Orange w zabudowie wielorodzinnej oraz jednorodzinnej. W tych wypadkach miesięczny abonament za światłowód z prędkością do 1 Gb/s w ramach promocji będzie wynosił 26 złotych za miesiąc przez 6 lub 12 miesięcy.Co więcej, od 21 marca tego roku Plus obniżył opłaty abonamentowe o 10 złotych dla wszystkich oferowanych prędkości internetu światłowodowego na sieciach poza Netią. Warto to uwzględnić w swoich wyliczeniach!W cenie abonamentu wszyscy klienci otrzymują router internetowy oraz dodatkową kartę SIM z dostępem do mobilnego internetu Plusa z pakietem 5 GB. Taki sprzęt i karta są niezwykle przydatne w trakcie wypadów służbowych, ze znajomymi... i nie tylko.Niezależnie od tego, którą ofertę wybierzesz, zyskasz - i to niemało!