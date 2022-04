Kryptowaluty mogą przestać być mile widziane na Wikipedii

Wikimedia Foundation rozważa wniosek społeczności.

Kryptowaluty i ich problemy

Na Wikipedii nie bez powodu nie trafiasz na reklamy. To dlatego, że platforma ta jest wspierana przez darczyńców z całego świata, wspomagających ją przeróżnymi środkami pieniężnymi. Istnieje jednak szansa na to, że wkrótce liczba sposobów na to, by przekazywać Wikipedii donacje, się zmniejszy. Edytorzy Wikipedii właśnie zagłosowali bowiem za tym, by przestać akceptować wpłaty w postaci kryptowalut.Jako pierwsza o to, aby zrezygnować z przyjmowania datków w postaci krytpowalut, zaczęła zabiegać osoba o pseudonimie GorillaWarfare. Wskazała ona między innymi na to, że kryptowaluty nie współgrają z wagą, jaką Wikimedia Foundation przykłada filozofii zrównoważonego rozwoju. Pod pseudonimem GorillaWarfare kryje się Molly White, edytorka Wikipedii, która stała się kimś w rodzaju aktywistki antykryptowalutowej., GorillaWarfare pisała w styczniu, proponując przeprowadzenie głosowania, które dopiero co się odbyło.Cóż, kryptowaluty są tak kontrowersyjne między innymi ze względu na to, jak dużo energii elektrycznej pochłania ich wykopywanie. Szacuje się, że sama sieć bitcoinowa zużywa rocznie około 200 TWh energii elektrycznej. Podobną ilość zużywa 70 milionów mieszkańców Tajlandii. Tymczasem, istnieją jeszcze inne kryptowaluty. Wikimedia Foundation przyjmuje datki w kryptowalutach Bitcoin, Bitcoin Cash oraz Ether, za pośrednictwem platformy BitPay.