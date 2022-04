Pies bohater z Czernihowa robi furorę w sieci. Wykrył około 100 min

Dzielny psiak w służbie Ukrainy.

Internauci zakochani w psie, który wykrywa miny

Цього джек-рассел-тер'єра звати Патрон - він помічник сапера.

Патрон вже знайшов понад 100 мін. Він дуже старається. Служить у підрозділі Державної служби з надзвичайних ситуацій Чернігова.

Патрон, це черговий доказ того - що до перемоги Україну наближають всі. pic.twitter.com/iPX6Z8o0qH — Armed Forces (@ArmedForcesUkr) April 12, 2022

Патрон на зв'язку!



Помічник ДСНС України продовжує допомагати піротехнікам #Чернігівщина очищувати землі від російських "подарунків". pic.twitter.com/FubNYNJxgy — МВС України (@MVS_UA) April 4, 2022

Patrona nie da się nie lubić

З патрона вийшли б чудові брелоки 100% прибутку з яких я б могла віддати на потреби ЗСУ pic.twitter.com/CCuL1MklG9 — Hodoschechka |Commissions opened| (@JikuJeager) April 12, 2022

Do tej pory w dziale Technika przybliżaliśmy Wam informacje przede wszystkim na temat kosztującego fortunę nowoczesnego uzbrojenia, które wykorzystywane jest w trakcie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Podczas rzeczonego konfliktu nierzadko sięga się jednak także po nieco bardziej tradycyjne środki, pozwalające neutralizować zagrożenie ze strony przeciwnika lub po prostu unikać strat. Furorę w sieci robi post Sił Zbrojnych Ukrainy, dotyczący... dwuletniego psa.Siły Zbrojne Ukrainy za pośrednictwem konta w serwisie Twitter pochwaliły się psem imieniem Patron. Patron to dwuletni pies rasy Jack Russel Terrier, pełniący służbę w Państwowej Służbie Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Jego zadaniem jest patrolowanie wraz z pirotechnikami z Czernihowa potencjalnie zaminowanych terenów i wykrywanie min.Jeśli wierzyć doniesieniom Ukraińców, niepozorny piesek odziany w gustowne robocze wdzianko z flagą Ukrainy oraz logo jednostki wykrył już ok. 100 min lądowych. Ładunki te mogły okaleczyć lub zabić nie tylko żołnierzy broniących Ukrainy przed wojskami rosyjskimi, ale też wyrządzić szkody ludności cywilnej.Dlaczego Patron jest tak skuteczny? Cóż, to przedstawiciel rasy wykorzystywanej zwyczajowo do tropienia. Niemałymi atutami psiaka jest są zwinność oraz doskonały węch, pozwalający mu wyczuć z odległości składniki pułapek lądowych. Gdy Patron zmęczy się w wykonywaniu codziennych zadań, jest przenoszony również przy użyciu specjalnego uchwytu na jego mundurze. ;)Internautów rozbawił fakt, iż Patron jest wielkim smakoszem... sera. Dostaje go jako nagrodę specjalną za każdą wykrytą minę.Na cześć pieska zaprojektowano nawet przywieszki, ze sprzedaży których dochód miałby być przekazany na cele charytatywne lub wsparcie wojsk walczących z rosyjskim najeźdźcą.Źródło: Twitter