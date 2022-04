Paczkomaty znowu drożeją! Podwyżka już od 1 maja tego roku

To druga podwyżka w ciągu miesiąca.

Paczkomaty coraz droższe. InPost podnosi ceny

Gabaryt A - od 1.05.2022: 14,69 zł (od 1.04.2022: 13,99 zł, wcześniej: 12,99 zł)

- od 1.05.2022: 14,69 zł (od 1.04.2022: 13,99 zł, wcześniej: 12,99 zł) Gabaryt B - od 1.05.2022: 15,69 zł (od 1.04.2022: 14,99 zł, wcześniej: 13,99 zł)

- od 1.05.2022: 15,69 zł (od 1.04.2022: 14,99 zł, wcześniej: 13,99 zł) Gabaryt C - od 1.05.2022: 17,39 zł (od 1.04.2022: 16,99 zł, wcześniej: 15,49 zł)

Wchodząc na stronę InPostu myślałem, że się przewidziałem. Przecież w połowie marca informowaliśmy Was już, że w kwietniu InPost podniesie ceny Paczkomatów i usług kurierskich , a firma faktycznie to zrobiła. Teraz operator popularnych automatów paczkowych zastosuje podwyżki po raz kolejny! Więcej zapłacimy już w maju.Od 1 maja 2022 roku zdrożeją nie tylko ceny Paczkomatów, ale także usług kurierskich InPost. Wcześniejsza podwyżka wynosiła złotówkę dla każdego z gabarytów dla klientów indywidualnych. Nowe ceny oznaczają wzrost o 70 groszy za Gabaryt A i Gabaryt B oraz o 90 groszy za Gabaryt C.Jak widać, Paczkomaty od początku roku podrożały aż o 1,70 - 1,90 złotych. To bardzo dużo dla kogoś, kto regularnie nadaje paczki.Ceny usług kurierskich wzrosną o 80 groszy za Gabaryty A i B do 15,79 zł i 17,29 zł, a Gabaryt C podrożeje o 1 złotówkę do 20,99 złotych. Gabaryt D to cena aż 29,99 złotych, co oznacza podwyżkę o 1,5 zł.Opłata paliwowa dla klientów biznesowych wzrośnie z 8% na 13%. Stacje benzynowe w Polsce mają obecnie rekordowe marże, więc paliwo jest drogie, jak nigdy wcześniej.Dobre wieści: opłaty dodatkowe nie zmienią się.Tanio już było...Źródło: InPost