Darmowe transmisje meczów na żywo? Rusza FIFA+ - nowy serwis streamingowy

Co będzie można tam obejrzeć?



Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej postanowiła zrobić ciekawy krok do przodu w zakresie rozwoju inicjatyw powiązanych z futbolem. FIFA uruchomiła serwis streamingowy FIFA+. Kibice będą mogli na niej zobaczyć transmisje meczów na żywo, archiwalne materiały oraz wideo, które nie były udostępniane do tej pory w żadnym innym miejscu.



Co najlepsze, FIFA+ będzie dostępna za darmo.

FIFA+ - ruszył nowy serwis streamingowy



FIFA opisuje swój nowy serwis streamingowy jako miejsce, do którego będzie można mieć dostęp z całego świata. Na platformie w 2022 roku będzie można obejrzeć 40 tys. meczów na żywo - 29 tys. z udziałem mężczyzn i 11 tys. meczów piłki kobiecej. To jednak nie koniec.









FIFA+ oprócz samych transmisji z wielu lig świata ma być również prawdziwym centrum interaktywnym. Znajdziemy tutaj statystyki meczowe, wiadomości o turniejach, interaktywne gry oraz archiwum, w którym kibice będą mogli obejrzeć starsze materiały oraz przypomnieć sobie klasyczne mecze. FIFA chwali się, że w serwisie FIFA+ znajdziemy 2500 filmów - tych będzie przybywać wraz z kolejnymi miesiącami.









Prezes FIFA, Gianni Infantino twierdzi, że FIFA+ to kolejny krok w celu zjednoczenia fanów tego sportu oraz wspieraniu prawdziwej pasji. Wprowadzenie FIFA+ ma również przyspieszyć demokratyzację futbolu.

Jak więc skorzystać z dobrodziejstwa aplikacji? FIFA+ jest dostępna w przeglądarce oraz w postaci aplikacji na urządzenia z Androidem oraz iOS. Na start platforma będzie dostępna w pięciu językach: angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i portugalskim. Co ciekawe, sam dostęp jest darmowy - wystarczy jedyniei zalogować się w serwisie.FIFA+ będzie prezentowała reklamy i wyświetlała bannery oraz inne “przeszkadzajki”. Dzięki temu zapewne aplikacja może pozostać darmowa.Pytanie - jak to wszystko będzie wyglądało w przyszłości? Co sądzicie o takim pomyśle ze strony FIFA?Źródło: Twitter / fot. zrzut ekranu z filmu FIFA