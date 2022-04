Allegro Smart zachęca do ekologii. Użyj ponownie kartonu do sprzedaży na Allegro Lokalnie

Regularnie zamawiam paczki poprzez Allegro i mam od lat aktywny pakiet Allegro Smart, ale pierwszy raz otrzymałem przesyłkę w tego typu kartonie. Widać firma Allegro chce zachęcić swoich użytkowników do bardziej ekologicznych działań i jednocześnie wypromować portal przeznaczony specjalnie do handlowania pomiędzy prywatnymi osobami, czyli Allegro Lokalnie. Oczywiście na głównym serwisie Allegro wciąż można wystawiać oferty nie będąc firmą, ale tradycyjna opcja jest nieco schowana, a większość prywatnych osób będących sprzedawcami i tak przeniosła się już na Allegro Lokalnie.



Firma Allegro oferuje ekologiczne materiały do pakowania dla sklepów korzystających z ich platformy

Otrzymałem dziś paczkę kupioną w firmie, która wystawia swoje oferty na Allegro i wybrałem opcję kuriera w ramach pakietu Allegro Smart. Co ciekawe zamiast firmowego kartonu z grafiką sklepu lub przewoźnika, losowego po innym produkcie czy po prostu gładkiego, przesyłka była zapakowana w taki z napisami Allegro. Widać na nim logo Allegro Smart, a także komunikat "Użyj ponownie do sprzedaży na Allegro Lokalnie". To jednocześnie sprzyja ekologii i promuje aktywne użytkowanie Allegro Lokalnie.





Oferta ekologicznych opakowań, taśm i wypełniaczy od Allegro / Foto: Allegro - własne



Dodatkowo znajdziemy też na nim kod QR podpisany "Taki karton możesz kupić tutaj". Umieszczony w nim link prowadzi do materiałów promujących ekologiczne sposoby pakowania i opisujących możliwe do kupienia bezpośrednio od Allegro (sklep użytkownika nazywa się Allegro_pack) przybory tego typu. Omawiana strona Allegro "Opakowania dobre z natury" dostępna jest tutaj. Jak można przeczytać "Do wyboru masz aż 9 rozmiarów opakowań, owijkę książkową oraz 2 rozmiary papierowej taśmy w konkurencyjnych cenach." Poza tym jest też kilka różnych ekologicznych wypełniaczy i koperty z tektury. Wszystkie opakowania i taśmy (wypełniaczy to nie dotyczy) mają nadrukowane znaki Allegro Smart.



Dodatkowo znajdziemy też na nim kod QR podpisany "Taki karton możesz kupić tutaj". Umieszczony w nim link prowadzi do materiałów promujących ekologiczne sposoby pakowania i opisujących możliwe do kupienia bezpośrednio od Allegro (sklep użytkownika nazywa się Allegro_pack) przybory tego typu. Omawiana strona Allegro. Jak można przeczytać "Do wyboru masz aż 9 rozmiarów opakowań, owijkę książkową oraz 2 rozmiary papierowej taśmy w konkurencyjnych cenach." Poza tym jest też kilka różnych ekologicznych wypełniaczy i koperty z tektury. Wszystkie opakowania i taśmy (wypełniaczy to nie dotyczy) mają nadrukowane znaki Allegro Smart.

Allegro zachwala korzyści ze swoich ekologicznych opakowań i materiałów do pakowania / Foto: Allegro



W pewnym sensie podobne działania wprowadziła w ubiegłym roku grupa x-kom. Inwestycja w zautomatyzowaną linię pakowania CVP Everest pozwoliła x-komowi na większe dbanie o środowisko i optymalizację kosztów. Tym bardziej, że pozwoliło to lepiej działać w okresie podwyższonych cen opakowań i wypełniaczy, które mocno podrożały w 2021 roku.



Nowa generacja ekopudełek od Allegro nie cieszy się uznaniem wśród sprzedawców?

Od początku miałem przeczucie, że nie jest to jakaś nowa akcja Allegro, a taka z poprzednich lat. I miałem rację, inicjatywa rozpoczęła się pod koniec kwietnia 2021 roku. To zastanawiające, że było bardzo niewiele publikacji powiązanych z dołączeniem Allegro do UN Global Compact (największej na świecie inicjatywy skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju) i wprowadzeniem opisywanych w tym materiale własnych ekologicznych pudełek oraz materiałów do pakowania.



W pewnym sensie podobne działania wprowadziła w ubiegłym roku grupa x-kom. Inwestycja w zautomatyzowaną linię pakowaniana większe dbanie o środowisko i optymalizację kosztów. Tym bardziej, że pozwoliło to lepiej działać w, które mocno podrożały w 2021 roku.Od początku miałem przeczucie, że nie jest to jakaś nowa akcja Allegro, a taka z poprzednich lat. I miałem rację, inicjatywa rozpoczęła się pod koniec kwietnia 2021 roku. To zastanawiające, że było bardzo niewiele publikacji powiązanych z dołączeniem Allegro do UN Global Compact (największej na świecie inicjatywy skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju) i wprowadzeniem opisywanych w tym materiale własnych ekologicznych pudełek oraz materiałów do pakowania.

Grafika promująca start nowej inicjatywy Allegro z końca kwietnia 2021 roku / Foto: Allegro @ Facebook



Zapewne duża część sprzedawców także o tym nie słyszała. Czyżby ekologiczne opakowania Allegro były niewypałem? A przynajmniej tak wnioskuję po pierwszym zetknięciu się z takim pudełkiem aż po niemalże roku od startu inicjatywy. Tym bardziej, że całkiem dużo rzeczy kupuję w sieci i to właśnie głównie przez serwis Allegro.





Zobacz również: Allegro po Ukraińsku. Serwis sprzedaży i dział pomocy otrzymał nowy język do wyboru



Źródło i foto: własne / Allegro Źródło i foto: własne / Allegro

Ekologiczne opakowania Allegro okazały się niewypałem?