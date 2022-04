U tych operatorów w Polsce Netflix działa najlepiej (ranking)

Cenna wiedza dla miłośników VOD.

Netflix ISP Speed Index - marzec 2022

Inea

Multi Media

Orange Światłowód

Toya

UPC

Vectra

Wierzcie lub nie, ale dla wielu osób kryterium decydującym o wyborze dostawcy internetowego jest to, jak u danego operatora działa Netflix . Z tego właśnie powodu co miesiąc aktualizuje się tak zwany Netflix ISP Speed Index. Indeks prędkości dostawców internetowych Netflix za marzec 2022 roku ukazał się już w sieci, dzięki czemu wiemy, którzy operatorzy w Polsce spisują się lepiej, a którzy gorzej. Wiemy też, jak wypadamy na tle świata.W Netflix ISP Speed Index pod uwagę bierze się każdorazowo ostatnie 6 miesięcy działania Netfliksa na łączach każdego z operatorów. Wyższa prędkość przesyłania materiałów z serwisu Netflix przeważnie oznacza lepszą jakość obrazu, szybsze uruchamianie odtwarzania oraz mniejszą liczbę zakłóceń. Według opublikowanych danych, Netflix powinien być wyświetlany w najlepszej jakości u klientów:Wszystkie powyższe firmy oferują prędkość szacowaną na 3,6 Mb/s. Na dalszych miejscach znalazły się Netia DSL (3,4 Mb/s), Orange DSL (3,2 Mb/s), Play (2,8 Mb/s) i Plus (2,4 Mb/s).