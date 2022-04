Hakerzy z Anonymous wykradli maile rosyjskiego Ministerstwa Kultury

A także dwóch innych instytucji.

Anonymous wykradli maile rosyjskiego Ministerstwa Kultury

Tragiczne skutki działań Rosji

Hakerzy z kolektywu Anonymous donoszą o kolejnym sukcesie, na dowód którego publikują w sieci jego owoce. Trzy rosyjskie instytucje rządowe, w tym rosyjskie Ministerstwo Kultury, straciły ponad 700 GB danych w postaci wiadomości e-mail, właśnie dzięki działaniom haktywistów. To element cyberwojny wypowiedzianej przez Anonymous rządowi w Rosji 24 lutego bieżącego roku, w związku z agresją wojskową Federacji Rosyjskiej w Ukrainie.Według informacji zawartych na witrynie DDoSecrets, na wyciek składają się dane pozyskane przez Anonymous z Ministerstwa Kultury Federacji Rosyjskiej (446 GB), administracji miasta Błagowieszczeńsk (150 GB) i biura gubernatora regionu Twer (116 GB). Wśród plików znajdują się setki tysięcy wiadomości wymienianych za pośrednictwem poczty elektronicznej.Szczególnie mocno ucierpiało rosyjskie Ministerstwo Kultury, tracąc ponad 230 000 e-maili z prawdopodobnie poufnymi informacjami. Organizacja ta jest przecież odpowiedzialna za politykę państwa dotyczącą sztuki, kinematografii, archiwów, praw autorskich, dziedzictwa kulturowego, a także cenzury.Administracja miasta Błagowieszczeńsk i biuro gubernatora Tweru dorzuciły do tej puli odpowiednio 230 000 i 130 000 e-maili.Informacje z sieci może pobrać każdy chętny.Według Organizacji Narodów Zjednoczonych rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała najszybciej narastający kryzys uchodźczy w Europie od czasu II Wojny Światowej. Ponad 10 milionów ludzi zostało przesiedlonych z powodu konfliktu, z czego ponad 4,5 miliona uciekło z kraju. Ponad 2 miliony osób trafiło do Polski.Źródło: Anonymous