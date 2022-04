Wiedźmin 3 został sparodiowany. Koniecznie zobacz ten świetny film

Fani serii są zachwyceni.



Na kanale Viva La Dirt League zadebiutował trailer serii Witcher Logic, której celem będzie sparodiowanie niektórych elementów występujących w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon. Zwiastun sugeruje, że jedna z najpopularniejszych grup komediowych na YouTube nie poszła po najmniejszej linii oporu.



Witcher Logic zadebiutuje już za kilka dni

Jeśli jesteście aktywnymi użytkownikami internetu, to z pewnością natknęliście się na twórczość Viva La Dirt League – nawet jeśli nie wiedzieliście, że oglądany właśnie materiał pochodzi od nich. Influencerzy pochodzący z Nowej Zelandii nagrywają filmy dotyczące głównie absurdów występujących w grach wideo, lecz nie tylko! Jednym z najpopularniejszych klipów jest viralowy You lick it you keep it. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się również seria dotycząca PUBG.



Twórcy zebrali na swoim kanale niespełna 4 miliony subskrypcji oraz wygenerowali 52 miliony wyświetleń. Dopiero teraz postanowili jednak zabrać się za realizację cyklu poświęconego grze Wiedźmin 3: Dziki Gon. Kilka dni temu opublikowany został specjalny zwiastun, który dosyć szybko stał się prawdziwym hitem wśród społeczności.





Możemy na nim dostrzec przede wszystkim parodiowanie wiedźmińskich zmysłów. Nie zabrakło też sceny walki czy wszędobylskiego Jaskra. Sama scenografia, kostiumy i pozostałe aspekty wizualne również robią ogromne wrażenie – widać, że Viva La Dirt League nie szczędzili środków na swój najnowszy projekt. Da się też zauważyć inspirację serialem Wiedźmin od Netflixa.



Fani uniwersum są zachwyceni materiałem, co widać po pozostawionych pod trailerem komentarzach. Na pierwszy pełnoprawny odcinek serii Witcher Logic musimy jednak poczekać do 15 kwietnia – na bowiem ten dzień wyznaczono jego premierę. Miejmy nadzieję, że będzie warto i popularna grupa komediowa nie zawiedzie swoich widzów.



Źródło i foto: YouTube