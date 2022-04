Apple Muzeum w Warszawie pokaże 1600 eksponatów. Otwarcie już wkrótce

W najbliższych dniach czeka nas bardzo znaczące wydarzenie w świecie Apple i ogólnie dla miłośników historii komputerów oraz elektroniki. W stolicy Polski właśnie powstaje prywatne Muzeum Apple, które skupi ponad 1600 eksponatów od bardzo wczesnych czasów działania firmy, aż do znacznie nowocześniejszych.

Bogata kolekcja sprzętu, oprogramowania, akcesoriów i gadżetów powiązanych z Apple

Polskie Muzeum Apple z otwarciem już w kwietniu w centrum Warszawy

W zasadzie to nie zupełnie nowy projekt, a następne stadium ewolucji muzeum. Wraz z rozrostem kolekcji, jego pomysłodawca i właściciel znacznej części eksponatów Jacek Łupina, musiał przenosić wystawę do kolejnych lokali. Poprzedni był usytuowany w podwarszawskim Piasecznie, choć nawet to miejsce nie było pierwsze w dziejach Muzeum Apple. Łupina zaczynał wszystko po prostu w swoim domu, gdzie kolekcje można było oglądać po indywidualnym umówieniu się na spotkanie.Teraz w zbiorach muzeum można znaleźć ponad 1600 eksponatów. To nie tylko komputery i inne sprzęty Apple, ale też akcesoria, oprogramowanie, nośniki z materiałami multimedialnymi czy gadżety oraz plakaty. Główną perełką zdaje się być działająca replika komputera Apple-1 własnoręcznie podpisana przez jego twórcę i współzałożyciela Apple - Stevea Wozniaka. Co ciekawe Apple Muzeum nie stroni też od włączenia do bazy eksponatów pochodzących z dorobku NeXT, Inc. To firma założona przez Stevea Jobsa po odejściu z Apple, która finalnie po latach połączyła się z Apple, a Jobs po rozłące ponownie stanął za sterami koncernu.Aktualna lokalizacja Apple Muzeum znajduje się w zrewitalizowanym kompleksie Fabryki Norblina pomiędzy ulicami Prostą, Łucką i Żelazną w centrum Warszawy. Tylko nieco ponad kilometr od Pałacu Kultury i Nauki. Wystawa rozpościera się na 350 metrach kwadratowych i nie ma charakteru klasycznego muzeum, a obfituje w dodatkowe materiały multimedialne. Przygotowywana jest też aplikacja muzeum.