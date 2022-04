Elon Musk jednak nie dołączy do zarządu Twittera

Pojawiło się oficjalne oświadczenie.

Elon Musk rezygnuje z pozycji w zarządzie Twittera

Elon Musk zrezygnował z objęcia miejsca w zarządzie Twittera. Nominacja miała nastąpić w minioną sobotę – biznesmen jednak tego samego dnia postanowił o zmianie swojej decyzji. Informacja ta została opublikowana przez dyrektora generalnego platformy, który nie ukrywa swojego niepokoju wobec całej sytuacji.Elon Musk jest obecnie największym udziałowcem Twittera – w ubiegłym tygodniu zakupił 9,2 procent udziałów firmy. Od tamtej pory zadziało się naprawdę sporo. Miliarder zdążył już opublikować kilka postów sugerujących potrzebę wprowadzenia zmian do serwisu (jak chociażby konieczność zaimplementowania opcji edycji wpisów ). Teraz mamy do czynienia z nieco poważniejszymi doniesieniami.Parag Agrawal, dyrektor generalny Twittera, poinformował właśnie o odrzuceniu przez Elona Muska powołania do bycia członkiem zarządu spółki. Stanowisko to zostało mu zaproponowane zaraz po zakupieniu przez niego pakietu akcji o wartości 2,89 miliarda dolarów., lecz tego samego ranka szef SpaceX zdecydował się na odmowę.Jak możemy wyczytać w oficjalnym świadczeniu:Pojawiają się głosy, że powody podjęcia przez Elona takiej decyzji są dosyć jasne. Dołączenie do zarządu Twittera uniemożliwiłoby mu. Na ten moment nie wiadomo czy biznesmen planuje zakupić kolejny pakiet akcji – nic nie jest oczywiście wykluczone.Źródło: Twitter