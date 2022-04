Samolot DHL złamał się w pół podczas awaryjnego lądowania [wideo]

Nietypowa sytuacja.

Boeing 757-200 złamał się w pół

"Zespół reagowania na incydenty DHL został już aktywowany. Przeprowadzimy dokładne dochodzenie z odpowiednimi władzami w celu ustalenia, co się stało"

Mechaniczna usterka zmusiła do awaryjnego lądowania pilota samolotu transportowego DHL na lotnisku Juan Santamaria na Kostaryce. Pech chciał, że Boeing 757-200 w trakcie lądowania dosłownie złamał się na pół. Nagranie z zajścia trafiło do sieci i cieszy się gigantycznym zainteresowaniem internautów.Pilot samolotu towarowego Boeing 757-200 obsługiwanego przez DHL wykonał awaryjne lądowanie na międzynarodowym lotnisku Juan Santamaria w Kostaryce. Maszyna niespodziewanie zsunęła się z pasa startowego i złamała na pół tuż za skrzydłami, tracąc ogon. DHL przekazało, że żaden z członków załogi nie został ranny, a tylko jedna osoba została poddana przeglądowi medycznego w ramach środków ostrożności.Samolot DHL leciał do Gwatemali, kiedy to nastąpiła awaria prawdopodobnie systemu hydraulicznego, przekazał dziennikarzom Luis Miranda Munoz, zastępca dyrektora urzędu lotnictwa cywilnego Kostaryki. Powiedział też, że problem skłonił pilota do zażądania awaryjnego lądowania wkrótce po starcie.DHL i władze lotniska poinformowały, że pracują razem nad przeniesieniem samolotu w bezpieczne miejsce. Rozbita maszyna nie ma wpływu na działanie lotniska.– mówili przedstawiciele DHL.Przez zaistniałą sytuację swoje loty opóźniło 57 samolotów pasażerskich i transportowych. Problemy z podróżami dotknęły ok. 8500 pasażerów.Źródło: The Guardian