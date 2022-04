Największe targowisko dark webu wyłączone przez policję. Prowadzili je Rosjanie

Najpierw Silk Road, a teraz...



Po raz kolejny okazuje się, że dark web wcale nie jest tak bezpiecznym i anonimowym miejscem dla przestępców i autorów podejrzanych ogłoszeń, jak mogłoby się wielu wydawać. Niemieckie organy ścigania przejęły właśnie serwery odpowiedzialne za Hydra Market, prawdopodobnie największy rynek w ciemnej sieci.



Zamknięto Hydra Market w dark webie

Dark web to celowo ukryta część zasobów Internetu, którą da się przeglądać z poziomu sieci Darknet. Rozproszone, anonimizowane węzły takie jak Tor, I2P i Freenet mają gwarantować "nienamierzalność" użytkowników. Ciemna sieć to raj dla czarnorynkowych handlarzy, terrorystów oraz sprzedawców nielegalnej pornografii. Niemiecka policja zadała poważny cios niektórym jej amatorom.



W komunikacie prasowym Centralne Biuro ds. Zwalczania Cyberprzestępczości (ZIT) i niemiecki Federalny Urząd Kryminalny (BKA) ogłosiły, że platforma Hydra Market została usunięta. Przy okazji skonfiskowano Bitcoiny o wartości 24,6 miliona dolarów. Podano, że nie dokonano jeszcze żadnych aresztowań.



Serwis Hydra Market, rzekomo prowadzony przez Rosjan, służył głównie do sprzedaży narkotyków i prania brudnych pieniędzy. Był również używany do dystrybucji skradzionych baz danych, dokumentów oraz narzędzi i usług cyberprzestępczych, takich jak wirusy.







Na Hydra Market działało około 19 000 zarejestrowanych kont sprzedawców, a zakupów dokonywało 17 milionów klientów z całego świata. Organy ścigania twierdzą, że w 2020 roku rynek ten osiągnął obroty w wysokości 1,35 miliarda dolarów. Hydra Market działało od 2015 roku.



Wcześniej upadł Silk Road

Ostatni raz podobne uderzenie w dark web wykonano w 2013 roku, kiedy to zamknięto podobny serwis o nazwie Silk Road. Silk Road został uruchomiony w 2011 roku i z miejsca stał się ulubionym czarnorynkowym targowiskiem online. Był używany głównie do kupowania narkotyków, ale oferowano na nim również fałszywe prawa jazdy, a także złośliwe oprogramowanie.



W październiku 2013 roku FBI zlikwidowało stronę internetową Silk Road i aresztowało jej założyciela Rossa Ulbrichta. Został on skazany za siedem zarzutów i skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego.



Źródło: ZIT, BKA