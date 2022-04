LEGO i Epic Games stworzą metaverse dla dzieci

Nadchodzi konkurencja dla Roblox?

Nadciąga metaverse od LEGO i Epic Games

Epic Games, firma odpowiedzialne za grę Fortnite, poinformowała o nawiązaniu współpracy z grupą LEGO w celu stworzenia metaverse przeznaczonego dla dzieci. Głównymi celami przyświecającymi projektowi jest zapewnienie najmłodszym miejsca, gdzie poczują się bezpiecznie. Priorytetem stanie się także kwestia prywatności i dobrego samopoczucia.Kreowanie wirtualnego świata to obecnie dosyć gorący temat, lecz trudno w tym wszystkim doszukiwać się jakichkolwiek konkretów. Nie wiadomo przecież jak ogłaszane metaverse będą wyglądać oraz działać. Doskonałym przykładem jest projekt firmy Meta , który wciąż jest wielką niewiadomą – nie przeszkadza to jednak o wspominaniu o nim w niemalże każdym komunikacie.Okej, ale dość już tych narzekań. Wkrótce doczekamy się bowiem podobnego przedsięwzięcia, lecz tym razem realizowanego przez. Firmy nie przedstawiły szczegółowo planów swojego wirtualnego świata - wspólnie stwierdziły tylko, że użytkownicy otrzymają, w którym „dzieci będą mogły się beztrosko bawić”.Wyszczególniono jednak. Mowa tu o ochronie prawa dzieci do zabawy poprzez uznanie bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia za priorytet; ochronie prywatności dzieci poprzez stawianie na pierwszym miejscu ich najlepszego interesu; udostępnieniu dzieciom i dorosłym narzędzi dających im kontrolę nad ich cyfrowymi doświadczeniami.Mamy więc otrzymać, gdzie nie będą musieli się oni obawiać o swoje bezpieczeństwo. Brzmi super, choć nadal nie wiadomo o co tak naprawdę chodzi. Obydwie firmy zaznaczyły, że chcą „przestrzeni, gdzie będzie można płynnie przechodzić pomiędzy cyfrowym i fizycznym światem”. To już pewna wskazówka.Niels B Christiansen, dyrektor generalny grupy LEGO, wypowiedział się o projekcie w następujący sposób:Ekscytacji metaverse nie kryje również Tim Sweeney, dyrektor generalny Epic Games:Cóż, użytkownikom pozostaje wyłącznie uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne doniesienia w temacie.Źródło: Epic Games / Foto. Epic Games, LEGO