Pentagon udostępnił 1574 stron dokumentów o UFO. Niechciana ciąża, poparzenia

Odtajniono ponad 1500 stron dokumentów o UFO

Amerykański Pentagon udostępniłdokumentów związanych z tajemniczym programem badania UFO, o którym zrobiło się głośno w 2017 roku. Dokumenty upublicznione przez Agencję Wywiadu Obronnego USA rzucają światło na całą masę interesujących doniesień i raportów dotyczących obserwacji i badań z tego kraju.Oparzenia popromienne, uszkodzenia mózgu i układu nerwowego, a nawet niewyjaśniona ciąża. To tylko niektóre rewelacje widniejące w odtajnionych przez Stany Zjednoczone dokumentach dotyczących UFO, udostępnionych na wcześniejszy wniosek na podstawie Freedom of Information Act (FOIA). Departament Obrony USA zbierał dokumentację na przestrzeni lat 2007 - 2012.Pomimo tego, że program badawczy nigdy nie został sklasyfikowany jako tajny lub ściśle tajny, AATIP stał się znany opinii publicznej dopiero w 2017 roku, kiedy były dyrektor programowy Luis Elizondo zrezygnował z pracy w Pentagonie i opublikował kilka słynnych już filmów z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi, których prawdziwość potwierdzili później Amerykanie.Według The Sun wśród dokumentów znajdują się raporty na temat biologicznych skutków kontaktów ludzi z UFO, badań nad zaawansowanymi technologiami, takimi jak peleryny-niewidki, oraz plany eksploracji i kolonizacji kosmosu. Niektóre fragmenty dokumentów są wciąż utajnione ze względu na kwestie prywatności i poufności, przekazał AATIP The Sun.Raport opisuje 42 przypadki z akt medycznych i 300 "niepublikowanych" przypadków, w których ludzie doznali obrażeń po rzekomym spotkaniu z "anormalnymi pojazdami". W niektórych przypadkach wykazywano obrażenia od oparzeń lub inne stany związane z promieniowaniem elektromagnetycznym. Jak stwierdzono w raporcie, niektóre z nich wydawały się być spowodowane przez "systemy napędowe związane z energią". W raporcie odnotowano również przypadki uszkodzenia mózgu, uszkodzenia nerwów, kołatania serca i bólów głowy związanych z kontaktem z pojazdami.Raport zawiera również listę rzekomych biologicznych skutków obserwacji UFO na ludzkich obserwatorach w latach 1873-1994, sporządzoną przez Mutual UFO Network (MUFON) — cywilną grupę non-profit, która bada doniesienia o obserwacjach UFO. Zgłaszane skutki spotkań z UFO obejmują "niewyjaśnioną ciążę", "uprowadzenie", paraliż i styczność obserwatorów z przypadkami telepatii, teleportacji i lewitacji.Raport podsumowują słowa, że istnieją wystarczające dowody na poparcie hipotezy, że niektóre zaawansowane systemy są już wdrożone idla Stanów Zjednoczonych.Mianem UFO (ang. unidentified flying object) wojsko Stanów Zjednoczonych określa każdy obiekt latający, którego nie da się zidentyfikować. Dopiero w języku potocznym mianem UFO zwykło się nazywać pojazdy cywilizacji pozaziemskich, co z poprawnym nazewnictwem ma naprawdę niewiele wspólnego.W świetle raportu wydaje się, że UFO to w istocie każdy kontakt z czymś nieznanym i niewyjaśnionym.Źródło: Livescience