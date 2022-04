Pakiet All In w Plusie. Gwarancja naprawy sprzętu nawet w przypadku zalania lub uszkodzenia wyświetlacza. Ile kosztuje?

Nowy, promocyjny Pakiet All In w Plusie.

Serwis Urządzenia Premium

TIDAL HiFi i Ochrona Internetu i Tożsamości

Gwarancja naprawy sprzętu, ochrona przed cyberatakami oraz dostęp do popularnego serwisu muzycznego TIDAL HiFi – te trzy usługi można dokupić w ramach nowego Pakietu All In. Koszt dostępu do tych trzech usług jest aż o połowę niższy niż w przypadku zakupu każdej z nich osobno i wynosi 20 zł miesięcznie. Oferta jest dostępna dla nowych oraz przedłużających umowę klientów indywidualnych oraz firm.Jak informuje Plus, usługa umożliwia skorzystanie z naprawy mechanicznie uszkodzonego smartfona zakupionego w sieci Plus, w przypadku np. zalania lub uszkodzenia wyświetlacza. W ramach promocyjnego pakietu klient ma możliwość wykonania dwóch napraw w ciągu 24 miesięcy, jednak nie częściej niż raz w ciągu roku. Koszt pojedynczej naprawy nie może przekroczyć wartości naprawianego sprzętu. Dodatkowo, na czas naprawy klient otrzymuje urządzenie zastępcze.W ramach oferty abonenci dostają też dostęp do TIDAL HiFi - serwis muzyczny oferuje ponad 80 milionów utworów, mnóstwo ekskluzywnych wywiadów, teledysków oraz podcastów, a to wszystko to bez reklam.Plus daje też dostęp do oprogramowania zabezpieczającego. Ochrona Internetu chroni urządzenie przez przed wirusami oraz atakami hackerskimi, takimi jak np. zaszyfrowanie czy żądanie okupu. Ponadto, aplikacja stale monitoruje urządzenie, nawet wtedy, gdy użytkownik z niego aktywnie nie korzysta. W ramach pakietu klient może wykorzystać jedną licencję na urządzenie.Ochrona Tożsamości umożliwia bezpieczne przechowywanie haseł, sprawdzanie ich siły, powtarzalności użycia, a także umożliwia generowanie silnych haseł. Za pomocą aplikacji klient może sprawdzić czy nie zostały ujawnione jego dane osobowe, numery kart, hasła albo PIN-y. Użytkownik może skorzystać z jednej licencji na urządzenie oraz włączyć monitorowanie jednego adresu e-mail.Więcej informacji znajdziecie na stronie Plusa Źródło: Plus