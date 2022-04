Google wyłączyło ocenianie sklepów Leroy Merlin w Polsce

Cenzura w wykonaniu Google.

W kolumnie po lewej brakuje opcji "napisz opinię". Podobnie wygląda sytuacja w sklepach Leroy Merlin na Mapach Google w niemal całej Polsce

. | Źródło: mat. własnyAnalogiczna sytuacja w Leroy Merlin w Warszawie. | Źródło: mat. własnyGoogle do tej pory moderowało w sposób zautomatyzowany wystawiane masowo negatywne opinie. Wygląda na to, że to pierwszy taki przypadek w historii lub jeden z niewielu wyjątków. Nie przypominamy sobie, aby potentat z Mountain View wcześniej dopuścił się podobnych praktyk.Trudno zrozumieć tego rodzaju cenzurę w obliczu panującej na świecie sytuacji. Czy sekcja ocen i komentarzy nie służy również do wystawiania not także za politykę firmy? A jeśli nie, to dlaczego?Źródło: mat. własny