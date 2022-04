Allegro po Ukraińsku. Serwis sprzedaży i dział pomocy otrzymał nowy język do wyboru

Pod koniec marca mogliście przeczytać ona inne kraje Unii Europejskiej. Obcokrajowcy mogą płacić w euro i realizować transakcje także za pomocą PayPal, przeglądać oferty w języku angielskim. Wysyłka zakupionych towarów do 24 krajów Unii Europejskiej miałaby być realizowana w ciągu 2-3 dni. Wczoraj ogłoszono też pełne sfinalizowanie przejęcia Grupy Mall i WE|DO, co pomoże w obecności na zagranicznych rynkach. Teraz największy polski portal e-commerce obrał inny kierunek działań.

Społeczność Ukraińska w Polsce jest coraz większa już nie tylko z powodu wyjazdów do pracy, ale głównie przez ogromny napływ uchodźców uciekających przez obecnie trwającym konfliktem zbrojnym. Allegro musi widzieć w nich nową dużą grupę potencjalnych klientów i zarazem chce ułatwić im zakupy w swoim serwisie. Do tej pory użytkownicy mogli przełączać się pomiędzy językiem polskim i angielskim, ale doszedł do niego ukraiński. Jeśli wchodzimy spoza polski na portal (dostał specjalnie domenę com dla zagranicznych klientów, choć zmiany lokalizacyjne da się też ręcznie przestawić w wersji pl), domyślnie aktywuje się angielski. W Polsce oczywiście Polski, ale dodatkowo pokazuje się duży komunikat na środku ekranu o możliwości przełączenia się na ukraiński.

Wchodząc na stronę Allegro, prawdopodobnie zobaczycie grafikę z komunikatem o obsłudze języka ukraińskiego / Foto: własne

Allegro dla Ukraińców, ale tylko w Unii Europejskiej, to nie wejście ze sprzedażą w ich kraju

Zmiany dotyczą interfejsu Allegro, działu pomocy i pod pewnym kątem ofert. W aukcjach czy propozycjach z kup teraz co prawda nie zobaczymy głównego opisu towaru w języku ukraińskim, ale tytuły ofert oraz dodatkowe elementy z interfejsu już tak. W ich skład wchodzi chociażby sekcja z parametrami produktu dostępna powyżej głównego opisu czy warunki wysyłki, zwrotów i gwarancji. Aby przestawić stronę na nowy język, należy kliknąć na okrągłą ikonę flagi kraju, z którego właśnie wchodzicie na serwis Allegro (w naszym przypadku będzie to polska flaga), a z rozwijanej listy wybrać ukraiński. Opcjonalnie można też ustawić walutę na euro czy wysyłkę do innego państwa.Zmiany nie równają się z ekspansją grupy Allegro na terytorium Ukrainy. Wciąż wysyłki do tego kraju oraz płatności w hrywnach nie są obsługiwane. Oferta Allegro jest skierowana tak jak do tej pory do osób przebywających w Unii Europejskiej, ale z racji coraz większej obecności Ukraińców, przygotowano ich rodzimy język w celu ułatwienia obsługi serwisu e-commerce.Źródło: własne / Foto: Pixabay - własne