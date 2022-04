Słuchawki ocaliły 18-letniego gracza przed zbłąkanym pociskiem

Historia wygląda prawdopodobnie.

Słuchawki pomogły uniknąć obrażeń 18-letniemu graczowi

"Próbuję skontaktować się z kimś w firmie Razer, aby podziękować z całego serca. W środę rano o 10:30 zabłąkana kula przeleciała przez okno w moim domu i uderzyła w słuchawki Razer, spoczywające na czubku mojej głowy. Gdyby nie solidne wykonanie słuchawek, byłbym martwy w wieku 18 lat. Nie mogę sobie nawet wyobrazić tego, przez co przeszłaby moja rodzina i przyjaciele"

O poranku w minioną środę w mieście Torrance w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych, życie lub zdrowie 18-letniego gracz zostały ocalone przez... zestaw słuchawkowy. Internauta o pseudonimie Enough_Dance_956 opisał swoją niecodzienną historię na łamach serwisu Reddit.Słuchawki Razer Kraken przyjęły na siebie rykoszet zbłąkanego pocisku, osłaniając tym samym głowę zszokowanego nastolatka. Zabłąkany pocisk odbił się od słuchawek Razer Kraken po przebiciu okna sypialni i zrykoszetowaniu od ściany. Nastolatek przekazał, że znalazł wraz z rodzicami pocisk na swoim łóżku i przekazał ją lokalnej policji.- napisał nastolatek.Post został opublikowany 1 kwietnia, przez co internauci podeszli do niego ze sporą dozą sceptycyzmu. W swoim drugim wpisie internauta zaprezentował jednak zdjęcia: dziurę w szybie, ślad na ścianie i wreszcie zniszczony headset.Przedstawiciel Razera przekazał, że za wpisem nie stoi nikt z firmy, a Razer nie był świadomy incydentu przed przeczytaniem wątku na Reddicie. "To nie jest żart primaaprilisowy, przynajmniej nie z naszej strony. Skontaktowaliśmy się już z poszkodowanym, aby mu podziękować za miłe słowa i zaopatrzyć w nowy zestaw słuchawkowy" - przekazano.Po jakimś czasie w wątku swój wpis zamieścił nawet założyciel i CEO firmy Razer, Min Liang-Tan. "Wow, to zupełne szaleństwo. Cieszę się, że nic Ci nie jest!" - napisał.Teraz sami widzicie, że powiedzenie o tym, że, nie wzięło się znikąd…Źródło: Reddit